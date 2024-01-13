Сьогодні Єрмилів день: чому 13 січня не можна ображати кішку і спати поряд з нею
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За народними прикметами, у церковне свято в особливій пошані були ці домашні тварини
Цієї суботи, 13 січня (до зміни на новоюліанський календар 26 січня) у православній церкві пригадують двох святих мучеників — Єрмила та Стратоніка Сингідонських, які жили в III-IV століттях. Вони постраждали за свою віру в Ісуса Христа. У народному календарі цей день також відомий як Єрмилів, чи Яремин день.
За час свого існування народне свято обросло своїми прикметами та забобонами. Більшість із них пов’язана з кішками, і це сталося невипадково.
У період, коли великомученик Єрмила був ув’язнений, він знаходив душевну втіху в у товаристві кішки, яка ділила з ним темну камеру. Ця віддана тварина стала йому опорою, полегшуючи страждання та допомагаючи пережити тортури. Однак щойно Єрмилу втопили у річці, кішку також позбавили життя.
Що не можна робити 13 січня
- Спати поряд із кішкою — забере розум.
- Зганяти кішку з насидженого місця — до проблем на роботі. Якщо зігнати грубо, то можна навіть втратити роботу.
- Відганяти від себе кішку стусаном – хвороба надовго прилипне.
- Пліткувати, намовляти на людей — можна поплатитися фінансами.
Традиції та прикмети 13 січня
У Єрмилів день наші пращури дбали і захищали кішок і котів. Тому, хто насмілився образити цих тварин 13 січня, було горе. У цей день багато народних прикмет пов’язані з цими чотирилапими тваринами.
- Якщо ліс тріщить, мороз протримається ще довго.
- Якщо ліс шумить, очікується сніг та відлига.
- Коло навколо місяця – до хуртовини.
- Кішка мордочку ховає – до морозу, лиже лапу – до сонячної погоди, по мостинах катається – до тепла.
- Якщо кішка шкребе кігтями підлогу – до хуртовини, стіну – до негоди.
- Котик догори животом лягає і потягується – до тепла.
- Кішка сіла на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.
- Слабкий потяг у печі – до тепла, сильний – до морозу.
- Синиця біля вікна щебече – до ранньої весни.
- Хто цього дня подасть сім милостинь, тому буде відпущено сім гріхів.
У кого іменини 13 січня
13 січня іменини відзначають володарі таких імен: Опанас, Єлизар, Максим, Яків, Петро, Никифор, Єрмілов.
Які сьогодні ще свята в Україні та світі
13 січня відзначається День гумової качки — як в Україні, так і у світі. Ця незвичайна подія сталася у країні походження яскравої іграшки – у США. Гумові качечки завоювали безліч шанувальників, які щороку прагнуть відзначати цей день та пишаються своїми колекціями іграшок.
Додамо, що 13 січня найхолодніше буде на півночі та сході України. У деяких областях країни йтиме сніг.