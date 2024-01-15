Що не можна робити сьогодні 15 січня, щоб удача не залишила вас: заборони в Павлів день
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У народі цей день отримав ще одну назву — День чаклунів
У понеділок, 15 січня (28 січня за старим стилем), згідно з новоюліанським календарем, відзначається церковне свято преподобного Павла Фівейського. Він вважається першим ченцем в історії православ’я. Згідно з легендами, преподобний Павло дожив до 113 років, з яких 91 рік провів на самоті.
Традиції у Павлів день 15 січня
У наших предків 15 січня було відомо як Павлів день, а також як День чаклунів. На думку людей того часу, цього дня чаклунки та чаклуни передавали "вміння" своїм учням. Оскільки все, що учням вдавалося освоїти в ході "навчання", потрібно було випробувати на комусь, люди боялися виходити з дому, міцно замикаючи віконниці та двері.
У День чаклунів, казали за старих часів, можна стати жертвою пристріту. Вважалося, що в цей час краще уникати особистих зустрічей зі знахарками.
Що не можна робити 15 січня
- Гуляти на незнайомих місцях на самоті — можна заблукати і не повернутися.
- Розповідати про свої успіхи та плани — удача залишить, планам не збудуться.
- З’ясовувати стосунки із близькими людьми — цього дня сварки та скандали не мають термінів давності.
- Ходити у старому та брудному одязі — він притягує негатив.
Народні прикмети 15 січня
- Якщо на Павла вітряна погода, рік має бути вологим.
- Зіркова ніч – до гарного врожаю льону.
- Зірки сильно блищать – до морозу, тьмяні – до тепла.
- Хмари з півночі – до холодів.
- Снігова хуртовина вдень – до міцного морозу вночі.
- Зірки з неба падають – до холодів.
- Снігурі защебетали – до зміни погоди.
- Горобці на деревах сидять і не цвірінькають — до снігу.
- Ворони каркають – до відлиги, сховалися – до похолодання.
У кого іменини 15 січня
Цього дня іменини відзначають володарі таких імен: Юліан, Гаврило, Олена, Іван, Михайло, Павло та Прохор.
Які сьогодні ще свята в Україні та світі
15 січня у світі відзначається День Вікіпедії. У США цього дня також святкують Національний день полуничного морозива та Національний день свіжого соку.
Також 15 січня відзначається День Мартіна Лютера Кінга. У США це традиційний вихідний день, оскільки відзначається день видатного борця за права афроамериканців.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні 15 січня ослабне мороз. Буде не лише тепліше, а й пройдуть опади у вигляді снігу та мокрого снігу.