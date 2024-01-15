Захопливий сюжет та непрості долі: топ-5 фільмів про зіркові подружжя (відео)

Тема стосунків відомих людей є цікавою для багатьох кінорежисерів, бо саме за кожним успішним чоловіком зазвичай стоїть жінка

Якщо ви вже передивилися небанальні новорічні фільми із цікавим сюжетом і хочете зосередитися більше на психології стосунків жінок і чоловіків, то вам варто зазирнути в цю підбірку. Тема стосунків — вічна і захоплива для кінорежисерів, бо за кожним успішним чоловіком зазвичай стоїть непроста жінка або ж жінка з непростою долею.

Якщо йдеться про творчих людей, то все розвивається в кілька разів складніше та непередбачуваніше. "Телеграф", орієнтуючись на Obozrevatel, розповість про кілька стрічок, які вас точно зацікавлять.

"Прісцилла" (2023)

Подорож по темних "закутках" зірки-нарциса

Зокрема нещодавно кіномани масово ринули дивитися новий фільм "Прісцилла" про легендарного Елвіса Преслі. В стрічці можна простежити перипетії особистого життя короля рок-н-ролу. У стрічці розповідається про життя Прісцилли Преслі, яка будучи підлітком захопилася красунчиком, від якого божеволіли багато дівчаток. За блискучою обгорткою ховалися непрості перипетії. Прісциллі було важко, адже її не обійшли стороною аб’юз та життя в золотій клітці, вона фактично зав'язала собі руки цими стосунками. Головну роль майстерно зіграла Кейлі Спені. За це вона отримала головну акторську нагороду на Венеційському фестивалі.

"Феррарі" (2023)

Енцо пережив злети і падіння

Головний герой фільму — Енцо Феррарі. Разом із дружиною Лаурою вони заснували компанію з виробництва автомобілів у маленькому італійському містечку. Харизматичний Енцо пережив злети і падіння. Старший син помер, компанія на межі краху, а ще він обзавівся коханкою. Чи витримає все це шлюб, який рипить по швах. Дружину Феррарі зіграла Пенелопа Круз.

"Наполеон" (2023)

"Увесь світ для Жозефіни" — це про Наполеона

Фільм Рідлі Скотта про французького імператора переважно розповідає про його особисте життя. Головною жінкою Наполеона, попри наявність дружини, все його життя була Жозефіна. Вона мала владу над нестримним чоловіком, а Наполеона тягнуло до неї після кожної перемоги та поразки. "Увесь світ для Жозефіни" — це про Наполеона.

"Корсет" (2022)

Складна жінка - складний сюжет

Імператриця Австрії Єлизавета Баварська, також знана як Сісі, є головною героїнею стрічки. Вона завжди перебуває у вищих колах. Коли їй виповнюється сорок років, для тогочасного суспільства – це старість для жінки. Але Єлизавета будь-якими методами намагається відігнати старість, борячись за свою красу. Ця складна жінка крутить направо і наліво романи, а чоловік має закривати очі на все це.

"Спенсер" (2021)

Діана і королівська родина - це невичерпна тема

Стрічка розповідає про знамениту пару — принц Чарльз та "королева сердець" Діана. Якщо в серіалі "Корона" йдеться про причини їхнього "задушливого" шлюбу, то у стрічках від режисера "Джекі" та "Граф" більше уваги приділено уваги особистості жінки, а не королівської родини. Основний посил – Діана чужа в середовищі королівської родини.

Раніше "Телеграф" писав, про те, що не так з українським ситкомом "Встигнути до 30".