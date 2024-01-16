Свято 16 січня: що не можна робити сьогодні в Петрів день, якщо боїтеся злиднів

Сьогодні не можна ображати худобу та будь-яких інших свійських тварин

Згідно з новим церковним календарем, 16 січня (29 січня за старим стилем) у православній церкві згадується подія з біографії апостола Петра, пов’язана з його полоненням царем Іродом. За переказами, вночі до нього з’явився ангел, який його звільнив — він зняв кайдани і вийшов на волю.

Традиції у Петрів день 16 січня

Петрів день у давнину також називали Вовчим, оскільки вважалося, що голодні звірі в лісі в цей період часто виходять до сіл. Для запобігання лихові наші предки обходили свої будинки зі свічками в руках, а ворота та двері міцно замикали на замок. Увечері люди не виходили зі своїх жител без нагальної потреби.

16 січня важливо не кривдити тварин та домашніх вихованців, проявляти до них турботу та доброту. У православній традиції святий апостол Петро вважається покровителем домашніх тварин, і грубе поводження з ними цього дня може викликати покарання.

Що не можна робити 16 січня

Лінуватися — можна зіткнутися з масою складнощів у роботі.

Викидати залишки їжі — приректи себе на злидні.

Щоб був безлад у домі — можна сильно роздратувати домовика і він почне шкодити домочадцям.

Брати в руки колючі та ріжучі предмети – це обіцяє нещастя.

Ображати свійських тварин та худобу, покровителем яких є апостол Петро.

Прати одяг — великий гріх цього дня.

Займати гроші та позичати комусь в борг — до швидкого безгрошів’я.

Народні прикмети 16 січня

Якщо надворі в цей день мете хуртовина, то літо буде дощовим.

Північний вітер на День Петра — чекай на похолодання і морози.

Якщо 16 січня видається морозний день, то літо буде спекотним і посушливим.

Якщо на цей час залишилося багато запасів, то рік буде врожайним.

Якщо птахи літають дуже низько, незабаром будуть опади.

Почалася хуртовина — прикмета до того, що буде холодне та дощове літо, а риба не ловитиметься.

У кого іменини 16 січня

16 січня іменини святкують: Петро, Максим, Леоніла, Іван, Георгій, Нестор, Зосим.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

16 січня в Україні відзначається День пам’яті кіборгів, присвячений захисникам, які боролися за оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року у період воєнних дій на сході України.

Також у цей день у світі святкують Міжнародний день гострої та гарячої їжі. 16 січня у США відзначається День свободи віросповідання. Також цей день є професійним святом для льодоварів, які займаються заливкою льоду та створенням ковзанок.

Раніше "Телеграф" писав, що морози в Україні 16-17 січня сильно зміцніють. У різних містах температура знизиться одразу на 5-10 градусів.