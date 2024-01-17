"Зав’яжете" дорогу до дому грошам: що не можна робити сьогодні в Антонів день 17 січня

Якщо сьогодні "розпустити" язик, це не приведе ні до чого хорошого

Цієї середи, 17 січня, у православ’ї відзначається пам’ять Антонія Великого, який жив у III-IV століттях у місті Кома, розташованому в Єгипті. Він залишив свій слід в історії православ’я завдяки безлічі добрих вчинків і є шанованим як один із засновників самітницького чернецтва. У народному календарі цей день відомий як Антонів день або Антон Перезимник. До зміни церковного календаря свято відзначалося 30 січня.

Традиції в Антонів день 17 січня

У храмах цього дня лунають молитви, звернені до святого. Віряни просять Антонія про захист від хвороб, подолання життєвих труднощів та розв'язання сімейних проблем.

Наші пращури присвячували цей день турботам про побутові та господарські справи, які завжди вимагали уваги. У цей час проводили прибирання, прали білизну, провітрювали постільні речі та приносили порядок у сараї.

У період Київської Русі 17 січня пекли невеликі круглі колобки із суміші толокна та пшеничного борошна. Булочки, в які при приготуванні вводили парне молоко і коров’яче масло, мали дивовижний смак і аромат.

Що не можна робити 17 січня

Розповідати про свої плани на майбутнє — вони не збудуться.

Лаятися, лихословити — на порушників чекають різні неприємності.

Лінуватися — ледарі можуть залишитися без заступництва святого Антонія.

Готувати і подавати на стіл страви з бобових — можна притягнути на родину сварки.

Займатися рукоділлям — це обіцяє лихо.

Грати в сніжки, ліпити снігових баб, кататися з гірок, шуміти та веселитися на вулиці – зима захоче залишитися довше.

Народні прикмети 17 січня

Якщо на Антона встановлювалася тепла погода, то наступного дня варто чекати на сильні морози.

Якщо весь день була відлига – чекайте ранньої весни та гарного улову риби.

Якщо сонце з’явилося лише опівдні, слід очікувати ранньої весни.

Якщо у цей день сніг — весна буде пізньою.

Якщо білки 17 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози будуть сильними та надовго.

Якщо вранці синиці голосно щебечуть – чекайте на холод.

Якщо Місяць лише зрідка виглядає через хмари, можна сподіватися на гарний урожай зернових культур.

У кого іменини 17 січня

17 січня іменини святкують: Антон, Антоніна, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

17 січня відзначається Всесвітній день снігу. Окрім цього, у світі святкують День дітей-винахідників. Також 17 січня можна відзначити День прощення за невиконання своїх новорічних обіцянок, Міжнародний день канатної дороги та Міжнародний день наставництва.

Раніше "Телеграф" писав, що морози в Україні 17 січня сильно зміцніють. У різних містах температура знизиться одразу на 5-10 градусів.