Створюємо шедевр на смартфоні: поради, як зробити ідеальне селфі

Секрет ідеального селфі — відчуття комфорту перед камерою та вміння вигідно підкреслити свої переваги

Селфі стало символом сучасності, втіленням самовираження та незабутніми митями в цифровому світі. Кожен з нас бажає, щоб його автопортрет виглядав привабливо та стильно. Проте, щоб досягти відмінного результату, варто знати кілька простих, але ефективних правил та порад.

Освітлення

Освітлення грає ключову роль у створенні ідеального селфі. Натуральне світло є найкращим вибором, тому намагайтеся робити фотографії біля вікна або на вулиці в ясний день.Однак не ставайте навпроти світла чи вікон — лише обличчям до джерел освітлення. Інакше світлина буде просто темною. Якщо ж у вас немає вибору, то пограйтеся з налаштуваннями та робіть фото з низькою яскравістю. Затемнене фото завжди має більше інформації, ніж засвітлене, тому на постобробці зможете "витягнути" свою світлину.

Правильний кут

Знайдіть свій найкращий кут. Експериментуйте з різними положеннями камери, поки не знайдете той, який вам найбільше до вподоби. Універсально хороший кут — зверху. Коли ваше обличчя дивиться трішки вгору, воно виглядає симпатичнішим, а саме фото має кращий акцент на вашій зовнішності й відкриває більше фону. Навпаки — фото знизу є не найкращим варіантом для селфі.

Фон

Фон також важливий. Він повинен бути не дуже заважаючим та відповідати загальному стилю знімка. Якщо на вашому фоні щось дуже важливе, то рішення зробити сефлі, а не звичайне фото може бути не найкращим.

Вираз обличчя та позування

Будьте розслабленими, позування повинно виглядати природно. Ваш вираз обличчя повинен відповідати настрою знімка. Якщо ви вважаєте, що ваше обличчя гарне лише тоді, коли ви його напружили, то це міф. Найсимпатичніше на фото ви виглядаєте тоді, коли розслаблені, посміхаєтеся і почуваєтеся комфортно.

Композиція

Правило третин: Розмістіть основні елементи вашого селфі на перетині ліній, які ділять зображення на дев'ять рівних частин.

Використання додатків для обробки

Сучасні додатки можуть допомогти виправити маленькі недоліки та зробити ваше селфі ідеальним. Але не переборщіть з фільтрами та ефектами. До прикладу:

Snapseed: Дозволяє вам корегувати освітлення, контраст, насиченість кольорів.

VSCO: Пропонує багато стильних фільтрів та інструменти для обробки фотографій.

FaceTune: Ідеально підходить для швидкого ретушування портретних фотографій.

Adobe Lightroom Mobile: Професійний інструмент для редагування фотографій.

Найважливіше, не бійтеся експериментувати, шукати свій стиль та ділитися своєю унікальністю зі світом. Насолоджуйтеся процесом, адже саме він допоможе вам створити незабутнє селфі, яке зможе зібрати безліч лайків.

Нагадаємо, що крім секретів ідеального селфі, існує багато технік для створення якісного відео та фото власноруч. Зокрема, фахові налаштування камери iPhone для зйомки відео допоможуть вам розкрити потенціал свого гаджета та створити професійні відеоролики. Також не менш цікавим є освоєння налаштувань камери на Android-смартфонах для створення вражаючих фотографій, що відкриває перед користувачем широкі можливості для творчості та самовираження.