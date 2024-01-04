Зима ще про себе нагадає: синоптики прогнозують українцям різке похолодання

Морози повертаються в нашу країну

Після Нового року в Україну починає повертатись зима. В деяких областях стовпчики термометра показують нижче нуля.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. За прогнозами синоптиків, 4 та 5 січня в країні переважатимуть порівняно теплі погодні умови завдяки теплим повітряним масам із заходу. На Івано-Франківщині прогнозують від +6 до +8.

Вдень температура може становити від +1 до +7 градусів. Проте на півночі стовпчики термометра можуть опуститися до -5 градусів. Прогнозується, що в Чернігівській області температура повітря може коливатись від -6 до -9.

А ось починаючи з 6 січня ситуація різко зміниться через новий наплив холодного арктичного повітря з півночі. У північних, центральних та східних областях морози вдарять найсильніше — від -10 до -15 градусів уночі, а на північному сході місцями аж від -18 до -20. У Волинській, Львівській та Рівненській області прогнозується дощ. У Сумській та Чернігівській області можливий сніг.

За словами заступника начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталії Голені, додатковим ускладненням 7 та 8 січня стане зіткнення холодного повітря з півночі та тепліше з півдня. Це призведе до снігопадів та завірюх на заході та півночі, а також дощі та мокрий сніг у центральних регіонах із ожеледицею. На півдні та сході переважають дощі.

"В західних та північних областях будуть снігопади, хуртовини, — продовжує вона. — А південь і схід України будуть з опадами переважно у вигляді дощу. Центр — це дощ і мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь", — сказала вона.

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