Рус

Козицький: Львівщина відправила 1200 тонн гуманітарного вантажу у 6 областей України

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
24
Козицький: Львівщина відправила 1200 тонн гуманітарного вантажу у 6 областей України Новина оновлена 07 березня 2022, 14:36

6 березня Львівщина відправила в різні регіони України 1200 тонн гуманітарного вантажу. Найнеобхідніші речі попрямували у Київську, Чернігівську, Запорізьку, Миколаївську, Луганську та Донецьку області.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової державної адміністрації Максим Козицький.

"У європейських партнерів ми просимо продуктів довготривалого зберігання, разом шукаємо амуніцію для військових", — повідомив він.

Крім того, Козицький зауважив, що є деякі труднощі із доставкою вантажів з Європи.

Зокрема, чоловікам призовного віку, якими переважно є водії фур та вантажівок, наразі непросто перетинати кордон, адже в Україні діє закон про мобілізацію.

Щоб отримати дозвіл виїжджати через кордон по гуманітарні вантажі, є два законні шляхи:

  • зареєструватися в системі "Шлях", яка веде моніторинг виданих дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення. Зареєструватися можна на порталі Дія.
  • скерувати звернення до керівника Державної прикордонної служби щодо можливості перевезень гуманітарного вантажу.

"Дякую всім перевізникам, власникам транспорту та водіям. Дякую волонтерам. Ми мусимо щодня творити сильний тил для нашого війська. Бо кожен із нас у ці дні — воїн. Ми разом ведемо цю боротьбу. І ми переможемо!", — впевнений Козицький.

Україна показала таку згуртованість і єдність на тлі загрози кремля, якої ніхто не очікував
Статті
Російсько-українська війна: чому Україна вже перемогла
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна показала таку згуртованість і єдність на тлі загрози кремля, якої ніхто не очікував
Російсько-українська війна: чому Україна вже перемогла
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
Переговори України та Росії: стало відомо, коли розпочнеться третій раунд
Дата публікації
Категорія
Російські позначки для техніки вже назвали новою свастикою
Резніков чітко пояснив, що означає нацистський символ росіян Z
Дата публікації
Категорія
Українських громадян ніхто не кине
Держава допоможе українцям: гучна заява Зеленського стосовно економіки
Дата публікації
Категорія
Україна продовжує страждати від російського вторгнення, але здаватися не має наміру
Війна — день 12: в Україні з’явилися нові міста-герої, а в росії придушують протести