Козицкий: Львовщина отправила 1200 тонн гуманитарного груза в 6 областей Украины

6 марта Львовщина отправила в разные регионы Украины 1200 тонн гуманитарного груза. Самые необходимые вещи направились в Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую области.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной государственной администрации Максим Козицкий.

"У европейских партнеров мы просим продукты длительного хранения, вместе ищем амуницию для военных", – сообщил он.

Кроме того, Козицкий отметил, что есть некоторые трудности с доставкой грузов из Европы.

В частности, мужчинам призывного возраста, которыми преимущественно являются водители фур и грузовиков, пока непросто пересекать границу, ведь в Украине действует закон о мобилизации.

Чтобы получить разрешение выезжать через границу за гуманитарными грузами, есть два законных пути:

зарегистрироваться в системе "Шлях", которая ведет мониторинг выданных разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки. Зарегистрироваться можно на портале Дия.

направить обращение к руководителю Государственной пограничной службы о возможности перевозок гуманитарного груза.

"Спасибо всем перевозчикам, владельцам транспорта и водителям. Спасибо волонтерам. Мы должны каждый день создавать сильный тыл для нашей армии. Ибо каждый из нас в эти дни – воин. Мы вместе ведем эту борьбу. И мы победим!", — уверен Козицкий.