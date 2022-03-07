Козицкий: Львовщина отправила 1200 тонн гуманитарного груза в 6 областей Украины
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6 марта Львовщина отправила в разные регионы Украины 1200 тонн гуманитарного груза. Самые необходимые вещи направились в Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Николаевскую, Луганскую и Донецкую области.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной государственной администрации Максим Козицкий.
"У европейских партнеров мы просим продукты длительного хранения, вместе ищем амуницию для военных", – сообщил он.
Кроме того, Козицкий отметил, что есть некоторые трудности с доставкой грузов из Европы.
В частности, мужчинам призывного возраста, которыми преимущественно являются водители фур и грузовиков, пока непросто пересекать границу, ведь в Украине действует закон о мобилизации.
Чтобы получить разрешение выезжать через границу за гуманитарными грузами, есть два законных пути:
- зарегистрироваться в системе "Шлях", которая ведет мониторинг выданных разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки. Зарегистрироваться можно на портале Дия.
- направить обращение к руководителю Государственной пограничной службы о возможности перевозок гуманитарного груза.
"Спасибо всем перевозчикам, владельцам транспорта и водителям. Спасибо волонтерам. Мы должны каждый день создавать сильный тыл для нашей армии. Ибо каждый из нас в эти дни – воин. Мы вместе ведем эту борьбу. И мы победим!", — уверен Козицкий.
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