На Львівщині відремонтують 11 гуртожитків для проживання внутрішньо переміщених осіб

Гуртожитки забезпечать необхідними меблями та інвентарем для комфортного проживання

У Львівській області запланували відремонтувати 11 гуртожитків для проживання вимушених переселенців. Фінансування для проведення ремонтних робіт затвердили з обласного бюджету в рамках Програми реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів, на реалізацію якої закладено 50 млн гривень. Про це повідомили на сайті Львівської обласної військової адміністрації.

Як наголосили в ОВА, наразі по основній кількості з них проектні роботи перебувають на завершальному етапі, на одному вже розпочали будівельні роботи. Окрім ремонтних робіт гуртожитків їх також забезпечать необхідними меблями та інвентарем для комфортного проживання. Вже зараз адміністрація спільно з міжнародними організаціями забезпечили ліжками і матрацами перших 5 гуртожитків, це приблизно 800 ліжко-місць.

"Першочергово це мали бути діючі гуртожитки, які при мінімальних капіталовкладеннях у найближчій перспективі зможуть забезпечити розгортання максимальної кількості додаткових ліжко-місць для ВПО. Також важливим є зручне територіальне розміщення з розвинутою виробничою та соціальною інфраструктурою (підприємства, школи, садочки, лікарні). Адже основною нашою ціллю є не лише допомогти ВПО знайти прихисток, а й працевлаштувати та на перспективу повноцінно інтегрувати в соціально-економічне життя громад", — розповів керівник департаменту економічної політики Львівської ОВА Степан Куйбіда.

Таким чином, як зазначили у відомстві, відремонтують 11 об’єктів — гуртожитків закладів професійно-технічної та вищої освіти у Бориславі, Стебнику, Новому Роздолі, Стрию, Червонограді, Миколаєві, Сокалі, Новояворівську тощо.

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, держава планує побудувати у 16 регіонах України по 2 тисячі квартир для внутрішньо переміщених осіб.