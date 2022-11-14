Побив і пішов спати: під Львовом чоловік жорстоко розправився з матір'ю

За скоєні дії злочинцю загрожує покарання — від 7 до 15 років позбавлення волі.

Чоловік жорстоко побив рідну матір, після чого пішов спати. Інцидент трапився у Львівській області, де місяць тому чоловік цеглиною забив на смерть рідну сестру.

Від скоєних травм 71-річна жінка померла на місці, повідомляють у Головному управлінні Нацполіції регіону.

Інформацію про смерть жінки у одному з сіл Львівського району правоохоронці отримали близько 8.00, 12 листопада. Про подію повідомив 46-річний син жінки.

На місце події негайно виїхала місцева слідчо-оперативна група, а також експерти-криміналісти поліції Львівщини. На місці правоохоронцям вдалось констатувати, що тіло 71-річної жінки має сліди насильницької смерті.

Після виконання низки слідчих дій, допиту сусідів, вивчення відео з камер спостереження поліцейські встановили, що до загибелі пенсіонерки причетний її син — саме той, що повідомив про інцидент. Під час сімейної сварки, перебуваючи під впливом алкоголю, він завдав численних ударів по тілу жінки руками й ногами.

Отримані травми виявилися несумісні з життям — жінка померла на місці. Син, завершивши сімейні розбірки, пішов спати, а зранку подзвонив поліцейським та повідомив, що вночі раптово померла його мати.

Відомо, що син з матір'ю разом не проживали — чоловік навідався до неї напередодні.

Зловмисник був затриманий згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікові було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину (умисного вбивства), передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу. За скоєне правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Досудове розслідування продовжується.

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