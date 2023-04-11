Спільно допомагатимуть родинам загиблих: мер Львова Садовий підписав меморандум із ГО "Мрія дітей України"

Львів та ГО "Мрія дітей України" будуть співпрацювати для підтримки родин загиблих воїнів

Львів став першим містом, із яким офіційно укладено Меморандум про співпрацю між ГО "Мрія дітей України", яку очолює волонтерка Дана Ярова, та міською радою. Меморандум передбачає співробітництво щодо підтримки родин полеглих воїнів.

Спільні зусилля спрямують на захист прав дітей, пошук шляхів комплексного вирішення проблем таких родин, налагодження взаємодії державних органів влади з громадськими організаціями та ефективного забезпечення родин, що потребують допомоги.

"Дуже багато сімей втратили своїх рідних, багато очікують на рідних. Співпрацюючи, ми зможемо точково допомагати кожній родині, яка цього потребує", — зазначив голова Львівської міської ради Львова Андрій Садовий.

Він підкреслив, що все, що можливо зробити за кошти держбюджету, буде зроблено, але участь громадських організацій у допомозі родинам, у залученні додаткових коштів є вкрай необхідною.

"Якщо член родини, який воював, загинув, має бути опіка для такої родини", — сказав Андрій Садовий.

Під час підписання Меморандуму голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова подякувала меру за підтримку та зауважила, що вкрай важливо, щоб органи місцевого самоврядування спільно з громадськістю допомагали родинам і стали надійним захистом для рідних військовослужбовців у тилу.

"Наше спільне завдання – стати опорою для сімей українських воїнів, які поклали своє життя за нашу безпеку, тепло і добробут. Чудово, що міська влада розуміє це. Розуміє, що сьогодні ми, як суспільство, повинні вкладати максимум підтримки в таких дітей. Саме тому "Мрія дітей України" об'єднує та консолідує зусилля з органами місцевого самоврядування", — зауважила Дана Ярова.