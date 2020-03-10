Поради батькам: які 7 речей дитина повинна робити одна

Батьки часто надмірно піклуються про своїх дітей. Вони буквально ходять за ними по п'ятах і роблять все замість них.

Результат надмірної турботи — пасивні, несамостійні, сором'язливі і непристосовані до життя люди.

Для того, щоб дитина навчився самостійності, потрібно дозволяти їй приймати рішення. Нехай вони іноді і не дуже вірні, але все ж прийняті без чиєї-небудь допомоги, а тому заслуговують поваги, інформує Ukr.Media.

Існує сім важливих речей, які психологи не радять робити батькам замість своїх дітей-школярів, щоб дозволити їм розвинутися не в безвольну людину, а в справжню особистість.

Розвиток і виховання дітей

Не нав'язувати друзів

Дружити сім'ями - це прекрасно. Але те, що батькам подобаються інші батьки, не означає, що діти цих дорослих теж повинні дружити між собою. Вони мають право створити своє коло спілкування. Буде помилкою перешкоджати їм у цьому.

Не прибирати замість дитини її кімнату

У кожного має бути свій особистий простір. Для дитини це її кімната. Вона повинна сама навчитися підтримувати в ній порядок. І знати, що мама не домробітниця і не прислуга, яка прибере все, що вона тільки не розкидає.

Не домовлятися про оцінки з вчителями

Головне знання, а не оцінки. Якщо все ж позначки дуже важливі, дозвольте дитині самостійно підійти до вчителя і домовиться про них. Нехай вчиться спілкуванню з дорослими й налагоджує з ними відносини. Адже це його учнівський шлях, а не батьківський.

Не робити за школяра домашні завдання

Якщо дитина просить про допомогу, звичайно ж, треба відгукнутися: пояснити матеріал, почитати разом з ним, поміркувати над завданням. В крайньому випадку - найняти репетитора. Але ні в якому разі не проявляти ініціативу повністю робити уроки за неї. Інакше вона ніколи ні в чому не розбереться.

Не втручатися в конфлікти дитини з іншими дітьми

Так хочеться заступитися, коли здається, що чужа дитина ображає рідне чадо. Потрібно стримувати такі пориви.

У цій ситуації опонент - неповнолітній. І розбиратися з ним повинен його одноліток, тобто рідна дитина.

Не відповідати за дитину, коли до неї звертаються

Є батьки, які настільки бояться, що їх дитина скаже щось зайве чи не те, що готові відповідати за неї. Вони бояться зганьбитися перед іншими, і своєю поведінкою несвідомо демонструють дітям, що соромляться їх.

За цією звичкою також криється приховане бажання контролювати дитину. Потрібно розібратися в причинах і усунути їх.

Не вибирати за дитину коло інтересів

Не кожен дорослий досяг того, про що він мріяв у дитинстві. Спроба відігратися на дітях зустрічається в кожному новому поколінні.

Якщо ти відведеш сина вивчати астрологію щоб він став космонавтом, а дочка - на заняття бальними танцями, то задовольниш тільки власні амбіції. Маленька людина повинна мати право на самовизначення.

Розвиток і виховання дитини дошкільного віку ґрунтується на зовсім інших принципах.