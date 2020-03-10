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Поради батькам: які 7 речей дитина повинна робити одна

Поради батькам: які 7 речей дитина повинна робити одна
03:30 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Батьки часто надмірно піклуються про своїх дітей. Вони буквально ходять за ними по п'ятах і роблять все замість них.

Результат надмірної турботи — пасивні, несамостійні, сором'язливі і непристосовані до життя люди.

Для того, щоб дитина навчився самостійності, потрібно дозволяти їй приймати рішення. Нехай вони іноді і не дуже вірні, але все ж прийняті без чиєї-небудь допомоги, а тому заслуговують поваги, інформує Ukr.Media.

Існує сім важливих речей, які психологи не радять робити батькам замість своїх дітей-школярів, щоб дозволити їм розвинутися не в безвольну людину, а в справжню особистість.

Розвиток і виховання дітей

  • Не нав'язувати друзів
  • Дружити сім'ями - це прекрасно. Але те, що батькам подобаються інші батьки, не означає, що діти цих дорослих теж повинні дружити між собою. Вони мають право створити своє коло спілкування. Буде помилкою перешкоджати їм у цьому.
  • Не прибирати замість дитини її кімнату
  • У кожного має бути свій особистий простір. Для дитини це її кімната. Вона повинна сама навчитися підтримувати в ній порядок. І знати, що мама не домробітниця і не прислуга, яка прибере все, що вона тільки не розкидає.
  • Не домовлятися про оцінки з вчителями
  • Головне знання, а не оцінки. Якщо все ж позначки дуже важливі, дозвольте дитині самостійно підійти до вчителя і домовиться про них. Нехай вчиться спілкуванню з дорослими й налагоджує з ними відносини. Адже це його учнівський шлях, а не батьківський.
  • Не робити за школяра домашні завдання
  • Якщо дитина просить про допомогу, звичайно ж, треба відгукнутися: пояснити матеріал, почитати разом з ним, поміркувати над завданням. В крайньому випадку - найняти репетитора. Але ні в якому разі не проявляти ініціативу повністю робити уроки за неї. Інакше вона ніколи ні в чому не розбереться.
  • Не втручатися в конфлікти дитини з іншими дітьми
  • Так хочеться заступитися, коли здається, що чужа дитина ображає рідне чадо. Потрібно стримувати такі пориви.
  • У цій ситуації опонент - неповнолітній. І розбиратися з ним повинен його одноліток, тобто рідна дитина.
  • Не відповідати за дитину, коли до неї звертаються
  • Є батьки, які настільки бояться, що їх дитина скаже щось зайве чи не те, що готові відповідати за неї. Вони бояться зганьбитися перед іншими, і своєю поведінкою несвідомо демонструють дітям, що соромляться їх.
  • За цією звичкою також криється приховане бажання контролювати дитину. Потрібно розібратися в причинах і усунути їх.
  • Не вибирати за дитину коло інтересів
  • Не кожен дорослий досяг того, про що він мріяв у дитинстві. Спроба відігратися на дітях зустрічається в кожному новому поколінні.
  • Якщо ти відведеш сина вивчати астрологію щоб він став космонавтом, а дочка - на заняття бальними танцями, то задовольниш тільки власні амбіції. Маленька людина повинна мати право на самовизначення.

Плюси та мінуси народження дитини "для себе"

Розвиток і виховання дитини дошкільного віку ґрунтується на зовсім інших принципах.

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Родина, Діти, Поради, Виховання, Батьківство.
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