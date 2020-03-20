Скачать
П'ятниця, 20.03.2020
У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу
У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
США через коронавірус припиняють надання візових послуг
Усик зібрався в кіно
Усик зібрався в кіно
Поради, як не набрати зайву вагу на карантині
Поради, як не набрати зайву вагу на карантині

Як коронавірус впливає на новонароджених

Як коронавірус впливає на новонароджених
21:43 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Як впливає коронавірус Covid-19 на перебіг вагітності та пологів. Наразі бракує ґрунтовних досліджень і рекомендацій для вагітних, породіль і немовлят.

Про рекомендації вагітним жінкам написала екс-очільниця МОЗ Уляна Супрун.

Вагітні жінки не є більш вразливими до коронавірусу, вони не хворіють частіше, ніж інші люди. Але ризики після інфікування – високі, відтак вагітних відносять до групи ризику.

Рекомендації, щоб не заразитися

  • Вагітним жінкам слід:
  • уникати скупчень людей;
  • ретельно мити руки;
  • мати з собою власний рушник, не користуватися повітряними сушарками у громадських вбиральнях;
  • мати із собою спиртовмісний антисептик і обробляти ним руки, якщо немає можливості їх помити;
  • не торкатися обличчя;
  • розраховуватися карткою, а не готівкою;
  • більше ходити пішки, менше користуватися транспортом;
  • якомога більше залишатися вдома.

Як діяти вагітним, якщо у них є підозра на Covid-19

Передусім, радять не їхати до лікарні, а зателефонувати своєму лікарю та обговорити ситуацію — описати симптоми, контакти, історію подорожей тощо. Після консультації лікар може порадити самоізолюватися (поки не буде інструкцій як діяти далі). Якщо ситуація невідкладна — потрібно викликати екстрену медичну допомогу.

Що відомо про загрозу для вагітних, породіль та немовлят?

Щодня інформація змінюється, але з наявних даних, видно, що всі матері, які перехворіли на коронавірус Covid-19 живі і їхні діти живі, а патологій немає.

З-поміж обстежених в Китаї 147 жінок, хворих на Covid-19, 8% мали важкі симптоми, і 1 жінка потребувала штучної вентиляції легень та народила шляхом позапланового кесарського розтину. Більшість жінок мали помірні симптоми хвороби. Жінки, що хворіли на Covid-19, частіше мають передчасні пологи.

У Великій Британії зафіксували перший випадок Ccovid-19 в новонародженого, мати якого хвора на коронавірусну інфекцію. В усіх інших дітей, народжених інфікованими матерями, аналізи вірус не виявили. Але з немовлятами інфікованих породіль поводяться із застосуванням тих самих заходів безпеки, що і з інфікованими людьми.

Як годувати грудьми мамам з підозрою чи підтвердженим Covid-19

Грудне молоко забезпечує захист від багатьох хвороб. Є рідкісні винятки, коли годування груддю або годування грудним молоком не рекомендують.

Тому грудне вигодовування в разі хвороби в матері не заборонено. З обмеженої кількості досліджень відомо, що в амніотичній рідині та грудному молоці віріонів не виявлено. Даних про можливість передачі коронавірусу через грудне молоко також зараз немає. Але весь час контакту з дитиною матір повинна бути в захисному респіраторі та мати чисті руки.

Який він, коронавірус у дітей

Ізоляція новонародженого від матері не рекомендована. Розумним рішенням є апаратне зціджування молока.

Щодо пологових

Проблемою є прийом пологовими будинками хворих на Covid-19 жінок, адже їм потрібна ізоляція в окремі кімнати та недопущення інфікування інших породіль.

Ідеально, якщо будуть заклади чи відділення, де народжуватимуть інфіковані жінки. Це простіше, ніж в кожному закладі забезпечити розділення здорових та інфікованих, і запобігти поширенню вірусу між ними з персоналом.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пологи, Дитина, Немовля, Коронавірус, Малюк.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 20 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
02 Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину
03 "Дію" завантажили близько двох мільйонів українців
04 Коронавірус покорив Ігри нескорених
05 Серіали, які ви повинні передивитися на карантині
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд виділив майже 40 мільйонів на подолання коронавірусу та евакуацію українців
Уряд виділив майже 40 мільйонів на подолання коронавірусу та евакуацію українців
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
Ціна нафти Brent після рекордного обвалу знову перевищила $30
У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу
У Львові зареєстровано перший випадок коронавірусу
У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі
У зв'язку з епідемією скасували премію Еммі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся