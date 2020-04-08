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Сайти для школярів, які найдоступніше пояснюють інформацію

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Сайти для школярів, які найдоступніше пояснюють інформацію
15:11 Сьогодні Телеграф simya.com.ua Фото: unsplash

Не знаєте, як мотивувати дитину до навчання? Кращий спосіб – зробити науку цікавою.

Візуалізація навчальної інформації здатна творити чудеса! Ви впевнені, що навчання має бути не тільки корисним, але і по-справжньому захоплюючим! Тому ми підготували для вас добірку з 10 фантастично цікавих інтерактивних візуалізацій, які можна використовувати на уроках історії, географії, астрономії, математики та хімії.

Попереджаємо: «залипнути» на цих сайтах можна на багато годин: як дітям, так і дорослим.

Історія

https://ybogdanov.github.io/ – розкішна горизонтальна візуалізація історії в особах: можна наочно побачити, хто з видатних діячів мистецтва, політиків, вчених, релігійних лідерів і бізнесменів жив в один час.

Чи знали ви, що Конфуцій, Будда, Піфагор, Сунь-цзи і Лао-цзи жили одночасно? Або останній імператор ацтеків Монтесума II і Леонардо да Вінчі були сучасниками? Якщо ні, то негайно переходите по посиланню.

Географія

https://windyty.com – неймовірно яскрава інтерактивна візуалізація потоків вітру, температури, тиску, опадів і морських течій в режимі реального часу на всій земній кулі. Можна подивитися, як в Атлантичному океані народжуються шторми, або на течія Гольфстрім.

Крім Windyty, існує кілька подібних проектів. Зокрема, на сайті http://www.ventusky.com ви зможете оцінити величину снігового покриву. А сервіс https://earth.nullschool.net дозволить також оцінити рівні забруднення пилом і хімічними сполуками.

Як повинен виглядати атлас в XXI столітті? Наприклад, так – http://dsl.richmond.edu/panorama. University of Richmond створює інтерактивний атлас історичної географії США. Замість пасивного вивчення сторінок атласу користувачі можуть переміщатися в часі та просторі, взаємодіяти з вбудованими в атлас слайдерами та діаграмами, а також просто насолоджуватися неймовірною красою візуалізації даних.

Впевнені, що наявність таких атласів в сучасних школах збільшило б інтерес учнів до географії.

Можливо в дитинстві ви мріяли пробурити свердловину на іншу сторону Землі. Інтерактивний сервіс http://visual.ly/ дозволить вам це зробити.

Ви досягнете Земної ядра і паралельно дізнаєтеся купу фактів про речі, які зустрічаються на неймовірних глибинах: Паризькі катакомби, нафтові свердловини і багато іншого. Паралельно ви також зможете зануритися в океан в батискафі і «побачити» драйверів, китів і Маріанську западину.

Астрономія

http://htwins.net/scale2 – відмінна візуалізація розмірів Всесвіту. Ви зможете наочно порівняти розміри всього, що нас оточує: розміри тіла людини з габаритами слона, Ейфелевої вежі або хромосоми.

Завдяки цьому сервісу стає зрозумілим, наскільки малим є атом або електрон і що таке нанометр. Більш того, тут можна не тільки оцінити відстань від Землі до Місяця, але і зрозуміти розміри всього нашого Всесвіту. І найголовніше, що вражає: все, що ви побачите – що відкрив людський розум.

Чи знаєте ви, скільки разів Велика китайська стіна вміститься між Сонцем і Венерою? А скільки хвилин світло подорожує від нашого світила до Плутона?

Сервіс http://joshworth.com…/pixelspa…/pixelspace_solarsystem.html дозолить вам представити відстані між об’єктами в Сонячній системі. 1 піксель вашого екрану буде прийнятий за 3474 км – такий діаметр Місяця. Перемістити майже на 17 000 точок, ви побачите Меркурій.

Звичайно, програма дозволяє вимірювати відстань також в астрономічних одиницях, кілометрах, діаметрах Землі тощо. Випробуйте себе та дістаньтеся до межі нашої Сонячної системи.

Математика

А цей сервіс https://www.desmos.com дозволяє візуалізувати будь-яку математичну функцію або побудувати графік по сукупності певних даних.

Для початківців цікавими видаються приклади, які вмонтовані в сервіс – це графіки найпопулярніших «шкільних» прикладів, в яких ви зможете довільно змінювати параметри, відразу спостерігаючи їх вплив на зображення. Більш того, навіть існує можливість тільки мовою формул намалювати місто Лас-Вегас чи планети Сонячної системи.

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Хімія

http://ed.ted.com/periodic-videos – ви вважали хімію складною наукою, а таблиця Менделєєва вас лякала? Сервіс TEDed створив інтерактивну таблицю хімічних елементів.

Клік мишкою по будь-якому осередку таблиці автоматично відкриває відео, в якому дивний професор з університету Ноттінгема протягом 2-3 хвилин зрозумілою мовою покаже і розповість основні хімічні властивості обраного елемента і його застосування в повсякденному житті.

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