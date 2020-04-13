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Як безпечно для психіки пережити карантин батькам з дітьми

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Як безпечно для психіки пережити карантин батькам з дітьми
22:41 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Pinterest

Карантин - це вимушений захід для всіх громадян.

Рамки, які звів навколо українських сімей карантин, вплинули не тільки на порядок життя людей, а й на їх відносини в родині. Як уберегти психологічну рівновагу батькам і дітям, які перебувають на карантині, журналістам Благодійного фонду «Квітна» розповіла психолог і психотерапевт Інна Жмайло.

Сьогодні батькам доводиться балансувати між роботою, яка переїхала додому, і дітьми, чий світ зі своїми проблемами і труднощами також тепер зосередився в будинку. Малюки, які розвиваються і вивчають світ під час гри, спостережень і спілкування з однолітками, тепер всю свою енергію зосереджують на батьках. Діти підліткового віку відтепер змушені миритися не тільки з обмеженнями, встановленими батьками, а ще й з вимогами держави. І весь цей «мікс» зосередився в одній квартирі.

Що робити, щоб уберегти психіку як дорослим, так і дітям?

  • Усвідомити, що карантин - це вимушений захід для всіх громадян, метою якого є збереження здоров'я свого та інших людей.

Іноді доводиться міняти свої плани і миритися з обмеженнями для більш важливої мети - збереження життя і здоров'я свого та інших людей. Просто слід прийняти той факт, що зараз буде краще так. Коли вдається прийняти і відпустити ситуацію - вдається значно легше адаптуватися до нових умов.

Зрозуміло, що, перебуваючи на карантині, батькам доводиться бути і працівниками на роботі, і кухарями, і прибиральниками, і вчителями, і аніматорами, і тренерами, і злим і добрим поліцейським, якщо дітей в сім'ї кілька. Але помилково вважати, що навантаження і тягар обов'язків тиснуть тільки на батьків. Карантин не відмінив навчання і зараз дітям багато знань доводиться купувати самостійно. А це не просто. Також не варто забувати, що пригнічений стан батьків - паніка, відчай, апатія, роздратування - передається і дітям. Тому необхідно усвідомити, що все в однакових умовах, всім однаково важко.

  • легалізувати почуття

Природно в даних обставинах час від часу відчувати злість, роздратування, пригніченість, смуток. Варто легалізувати свої почуття і не соромитися говорити про них. Але це ні в якому разі не означає, що можна зганяти свої почуття на інших. Конфлікти - це нормально, але вони повинні закінчуватися за столом переговорів.

  • Адаптуватися до нових реалій

В українців досить великий генетичний запас гнучкості, який дозволяє адаптуватися до умов, що змінилися. Цілком можливо, що такий вимушений карантин дозволить подивитися по-новому на свої відносини, роботу, плани і цілі.

  • Планувати і розділяти обов'язки

У даних умовах доведеться переглянути кордони, пов'язані з простором і часом. Робота і навчання перемістилися додому. І тепер, в одному просторі кожної сім'ї, кожного її члена слід організувати робоче місце, виділити час для навчання, роботи, спільної гри, відпочинку. Іноді непросто відшукати простір в межах однокімнатної квартири, але тут питання, скоріше, в повазі до кордонів один одного. Теж саме стосується і розподілу обов'язків.

Щоб встигнути виконати свою роботу і приділити увагу дітям, необхідно розділити обов'язки між членами сім'ї і спланувати час, щоб це реалізувати. Наприклад, в сім'ї з дошкільнятами перші півгодини мама грає з дитиною, потім півгодини тато, а наступні хвилин 20-30 дитина сам себе забавляє. Таким чином, ви будете встигати якісно проводити час зі своїми дітьми, виконувати справи, а також дисциплінуєте і навчіть дитину самостійності.

  • Виділяти час тільки для себе

Кожній людині необхідно індивідуальне простір і час тільки для себе. Це можуть бути: півгодини на балконі з чашкою кави, годину на занурення в книгу, або 20 хвилин релаксу в гарячій ванні - що завгодно, що дозволяє усамітнитися. Важливо, щоб особистий час мали як дорослі, так і діти.

  • Займатися загальними справами

Відмінно згуртовують сім'ю загальні справи. Разом готуйте вечерю, грайте в ігри всією сім'єю, робіть або малюйте один загальний малюнок. Навіть спільний перегляд нового мультфільму об'єднує сім'ю.

  • зустрічатися онлайн

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В основному українці дуже соціальні і потребують живому спілкуванні з іншими людьми. Добре, що в сучасному світі ми маємо технічні можливості для такого спілкування. Розмовляйте онлайн зі своїми батьками і друзями, діліться з ними емоціями і враженнями через відео-дзвінки або програми для здійснення конференцій. Діти навіть можуть влаштовувати онлайн вечірки. Це допоможе швидше пережити етап паніки і роздратування і перейти до усвідомлення та адаптації.

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Психика, Карантин, Мама, Батьки, Поради батькам.
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