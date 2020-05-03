7 книжок для дітей від українських видавництв

1 Ми підготували для вас добірку дитячих новинок від українських видавництв – тут і казки на ніч для найменших, і книжка, з якою легко вчитись читати, і навіть пригоди котів на Марсі за участю Ілона Маска. "Земля. Мої перші 4,54 мільярда років" Стейсі Макеналті Тільки уявіть собі, планета Земля теж колись була маленькою дівчинкою! В цій книжці вона розповідає маленьким читачам про своє довге та насичене життя. Про ранні роки, коли вона була вередлива та вибухова, про хобі обертатися довкола себе, про найліпшого друга Місяця та велику родину Сонячної системи. Великі яскраві ілюстрації та цікаві факти про Землю допоможуть дітлахам здобути перші знання про нашу планету та те, як влаштований світ.

2 Рекомендовано всім мешканцям Землі, і особливо – наймолодшим! "Песик Том і як все почалося" Петр Шульц Це книжечка, що входить у серію "Малюнкове читання" – деякі слова в ній замінені на маленькі зображення. Наприклад, замість слова "песик" або "коробочка" розміщені малюнки, точнісінько як емоджі в повідомленнях! Це дуже ефективний спосіб вдосконалення навичок читання, який розвиває логічне мислення і творчу уяву.

3 А якщо ваша дитина ще не вміє читати, то зможе допомагати вам доповнювати речення словами, що замінені на картинки. "Космокоти. Марсіанські хроніки Мурка Мняуска" Юлія Ілюха Як тобі таке, Ілон Маск? Весела книжка про пригоди домашнього котика Мурка, що побачив по телевізору відомого винахідника Ілона Маска, вирішив, що той знається на пригодах, та захотів полетіти на Марс. Чи вдасться Муркові зустрітися з Ілоном Маском, щоб стати першим у світі котиком-марсонавтом, та чи відкриє йому свою головну таємницю червона планета?

4 Цього ми вам не розкажемо, але точно знаємо – в цій книжці немає неможливого! "Там, де блукають сни" Ростислав Попський Новинка від "А-ба-ба-га-ла-ма-га" запрошує малят від 2 до 102 років у світ дитячих снів... Цю книжку вигадав, написав і намалював провідний український ілюстратор Ростислав Попський.

5 В ній зовсім небагато тексту, а чарівні ілюстрації можна роздивлятись безкінечно — те, що треба, аби погортати перед сном! "Уроки виживання для принцес" Федеріка Магрін Дотепний посібник для маленьких панянок, дівчат-підлітків, юних леді та жінок, які продовжують вірити у дива, магію та, звісно, принцес. Всередині — історії про Білосніжку, Русалоньку, Попелюшку, Рапунцель та всіх улюблених героїнь, а також секрети, які має знати кожна принцеса.

6 Завдяки мудрим порадам хрещеної-феї дівчата дізнаються, як боронитися від злих відьом та королев, як розпізнати правдивих друзів, чому інколи важливо дослухатися до свого серця, а також – чому треба завжди вірити в себе та чудеса. "Байки Езопа в переказі Олександра Виженка" Олександ Виженко На творах Езопа вчилися діти ще за часів Арістофана в Афінах. Відтоді багато змінилося, та людські вади залишилися тими самими. Чому так? Може, тому, що багатьом людям в дитинстві ніхто не читав байок Езопа? У цій книжці зібрані 35 байок Езопа в переказі українського казкаря Олександра Виженко. В кожній байці, за метафоричними постатями звірів ховається "щеплення" проти жадібності, ліні, пихи, невдячності та інших вад.