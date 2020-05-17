На карантині у третини школярів знизився інтерес до навчання

Освітня агенція міста Києва провело дослідження про дистанційне навчання в столиці, соціологи опитали 34 тисячі учнів, батьків та вчителів столиці.
Про це повідомляє ZN.ua.
"Попри скарги батьків про те, що на них звісили навчання під час карантину, 73% школярів розповіли, що роблять уроки самостійно, 21% - з батьками, 1% - з репетиторами. Решта взагалі не відповіли на питання, як зазвичай виконують домашні завдання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час карантину у третини учнів знизився інтерес до навчання. Але 14% школярів відповіли навпаки: їм стало цікавіше вчитися.
"Близько 56% школярів зазначили, що під час карантину у них з'явилося більше труднощів з виконанням домашніх завдань. Серед них – неможливість якісно зрозуміти навчальний матеріал, відсутність ефективного контролю з боку вчителів, зниження інтересу до навчання та інші", - підкреслює видання.
При цьому половина опитаних учителів вважають, що головна складність дистанційного навчання - неможливість проконтролювати, як учні засвоюють вивчений матеріал.
Також 18% вчителів поскаржилися, що взагалі не можуть визначити рівень досягнень своїх учнів.