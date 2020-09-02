Істерики нам ні до чого: як спілкуватися з неслухняною дитиною

Найлегше виправдати погану поведінку дитини його складним характером від природи. Але варто визнати, часто це результат помилок, допущених батьками в процесі виховання.

Не секрет, що виховання дітей починається з моменту їх народження і являє собою не тільки список правил і заборон. Це, перш за все, безмежна любов до маленької людини. Навіть якщо батьки - педагоги і психологи, це не гарантує відсутність помилок у вихованні.

Кожній дитині необхідно, щоб мама і тато сприймали його таким, яким він є, бачили в ньому особистість. Коли батьки це розуміють, скорегувати поведінку дитини набагато легше. А якщо малюк чує постійні заборони, це скоріше викличе негативну реакцію.

Напевно, вам добре знайома ситуація, коли дитина демонстративно не реагує на прохання: не збирає іграшки, не їсть, не лягає спати. Перераховувати можна нескінченно, але що робити в цьому випадку?

Поставте себе на місце малюка. Невже ви зрадієте тому, що вас відволікають від улюбленої справи: будь то читання книги, перегляд телевізора або денний сон? Навряд чи. Ось і дитина така ж людина, як і ви, зі своїми інтересами. У цьому випадку почніть з похвали малюка за виконану роботу, порадійте разом його успіхам в улюбленому занятті і дайте можливість довести розпочату справу до кінця.

Важко керувати ситуацією, якщо у дитини почалися істерика і сльози, тому намагайтеся запобігати таким моментам. Крім цього, не вдавайтеся до підкупу, щоб досягти бажаного результату. Намагайтеся бути послідовними в своїх рішеннях. Малюк повинен бути впевнений, що його люблять і поважають за будь-яких обставин, навіть якщо він веде себе погано.