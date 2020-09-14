Чим позитивніше ставлення матері до вагітності, тим здоровіше малюк

Група дослідників з Берлінської клініки Шаріте показала, що психологічне благополуччя матері під час вагітності позитивно впливає на новонароджених.

Зокрема, збільшується довжина теломер, що знижує швидкість старіння клітин. Результати дослідження були представлені в American Journal of Psychiatry.

Раніше вчені в основному сфокусували дослідження на негативні наслідки стресу, надмірній вазі і поганому харчуванні.

Дослідники під керівництвом професора доктора Соні Ентрінгер з Інституту медичної психології Шаріте показали, що здатність матері справлятися зі стресом під час вагітності - її «психологічна стійкість» - пов'язана з довжиною теломер. Чим позитивніше ставлення матері до вагітності, тим довше теломери дитини.

"Позитивні характеристики матері, з психологічної точки зору, закладені біологічно і надають захисну дію на плід", - відзначає професор Ентрінгер.