Мешканка Миколаєва в 79 років вперше в житті отримала водійські права, успішно склавши іспити

У Миколаєві 79-річна Ольга Перепелиця отримала своє перше в житті водійське посвідчення. Про це повідомили в прес-службі Регіонального сервісного центру ДСЦ МВС в Миколаївській області.

-Наша клієнтка вже похвилювалися, коли зйомку проводив центральний телеканал, тому ми бережемо її самопочуття і ні з ким її не пов’язуємо, — попередили "Телеграф" в сервісному центрі. — Але самі про неї з задоволенням розповімо. Тим більше, що людина такого поважного віку у нас вперше отримувала своє перше водійське посвідчення. Бували люди в 60-65 років, а щоб старше за них — ніхто зі співробітників і не пригадав. До речі, сама Ольга Іванівна будь-яким "подвигом" свій вчинок не вважає, а сісти за кермо автомобіля її просто змусили сімейні обставини.

За словами головного фахівця зі зв’язків з громадськістю Ольги Фесенко, їх клієнтка все життя пропрацювала бухгалтером. У неї двоє синів, 12 онуків і 4 правнуки. А її чоловік, який все життя займався автомобілями, зараз важко хворий, переніс 2 інсульти. В гаражі стоїть Daewoo Matiz, з яким легше було б вирішувати різні сімейні проблеми. На ньому-то і планує надалі їздити Ольга Іванівна. Поки ж користується китайським електромобілем, який подружжя купило на гроші від продажу останньої машини. Вона називає його "трицикл", хоча насправді у нього чотири колеса, але так транспорт... іменує виробник.

Саме на цій "прикольній", на думку оточуючих, машинці, рік тому чоловік і вчив її основам водіння. І жінка їздила неподалік від будинку, поки не попалася на очі патрульним. Ті порадили їй стати "законним" учасником дорожнього руху, вивчившись в автошколі. Пенсіонерка самостійно зареєструвалася в електронній черзі, щоб здати теоретичний іспит.

-Коли вона здавала теорію, то допустила всього одну помилку, при тому, що дозволяється зробити не більше двох, — розповідає Ольга Фесенко. — Водіння жінка здавала на навчальному автомобілі з автоматичною коробкою передач, щоб легко освоїти сімейний Матіз. Хоч і хвилювалася, але за кермом трималася впевнено. На автодромі обов’язкову програму виконала бездоганно, здивувавши і екзаменатора — адміністратора сервісного центру Олександра Величко, і молодих водіїв.

Примітним є такий момент: на вручення їй посвідчення водія приїхала знімальна група центрального телеканалу. Це все відбувалося в екзаменаційному класі. А звідти щойно вийшла група і на моніторах комп’ютерів залишалися питання з Правил дорожнього руху. "Ольга Іванівна сіла за стіл і при нас почала відповідати на питання — їй було цікаво ще раз перевірити себе", — згадує співробітниця сервісного центру.

Начальник миколаївського сервісного центру МВС Вадим Шмельков урочисто вручив пані Ользі посвідчення водія. Його, до речі, належить міняти через два роки. У сервісному центрі сподіваються й через два роки побачити у себе рішучу жінку в доброму здоров’ї.