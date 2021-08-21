Жительница Николаева в 79 лет впервые в жизни получила водительские права, успешно сдав экзамены

Учиться никогда не поздно!

В Николаеве 79-летняя Ольга Перепелица получила свое первое в жизни водительское удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области.

-Наша клиентка уже поволновалась, когда съемку проводил центральный телеканал, потому мы бережем ее самочувствие и ни с кем ее не связываем, — предупредили в сервисном центре "Телеграф". — Но сами про нее с удовольствием расскажем. Тем более, что человек такого почтенного возраста у нас впервые получал свое первое водительское удостоверение. Бывали люди в 60-65 лет, а чтобы старше — никто из сотрудников и не припомнил. Кстати, сама Ольга Ивановна каким-либо "подвигом" свой поступок не считает, а сесть за руль автомобиля ее просто вынудили семейные обстоятельства.

По словам главного специалиста по связям с общественностью Ольги Фесенко, их клиентка всю жизнь проработала бухгалтером. У нее двое сыновей, 12 внуков и 4 правнука. А ее муж, который всю жизнь занимался автомобилями, сейчас тяжело болен, перенес 2 инсульта. В гараже стоит Daewoo Matiz, с которым легче было бы решать разные семейные проблемы. На нем-то и планирует в дальнейшем ездить Ольга Ивановна. Пока же пользуется китайским электромобилем, который супруги купили на деньги от продажи последней машины. Она называет его "трициклом", хотя на самом деле у него четыре колеса, но так транспорт… именует производитель.

Именно на этой "прикольной", по мнению окружающих, машинке, год назад муж и учил ее основам вождения. И женщина ездила неподалеку от дома, пока не попалась на глаза патрульным. Те посоветовали ей стать "законным" участником дорожного движения, выучившись в автошколе. Пенсионерка самостоятельно зарегистрировалась в электронной очереди, чтобы сдать теоретический экзамен.

-Когда она сдавала теорию, то допустила всего одну ошибку, при том, что разрешается сделать не более двух, — рассказывает Ольга Фесенко. – Вождение женщина сдавала на учебном автомобиле с автоматической коробкой передач, чтобы легко освоить семейный Матиз. Хоть и волновалась, но за рулем держалась уверенно. На автодроме обязательную программу выполнила безупречно, удивив и экзаменатора — администратора сервисного центра Александра Величко, и молодых водителей.

Примечателен такой момент: на вручение ей водительского удостоверения приехала съемочная группа центрального телеканала. Это все происходило в экзаменационном классе. А оттуда только-только вышла группа и на мониторах компьютеров оставались вопросы по Правилам дорожного движения. "Ольга Ивановна села за стол и при нас начала отвечать на вопросы – ей было интересно еще раз проверить себя", – вспоминает сотрудница сервисного центра.

Начальник николаевского сервисного центра МВД Вадим Шмельков торжественно вручил водительское удостоверение. Его, кстати, положено менять через два года. В сервисном центре надеются и спустя два года увидеть у себя решительную женщину в добром здравии.