Дитина — не річ, а людина: "креатив" пологового будинку з іменними бірками для новонароджених збентежив українців
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Нововолинська центральна міська лікарня вже опублікувала новий дизайн першого "документа" немовлят
Здавалося б, ідентифікаційний браслет із зазначенням прізвища та імені мами, статі дитини, дати і часу її народження, росту і ваги потрібен тільки під час перебування малюка в пологовому відділенні. Однак у багатьох сім’ях ці маленькі шматки клейонки або сучасні ПВХ-браслети з пологового будинку дбайливо зберігають, як реліквію. І тому в пологових відділеннях творчо ставляться до їх виготовлення.
У п’ятницю, 10 вересня, на своїй сторінці в Фейсбуці Нововолинська центральна міська лікарня виставила кілька фотографій нових браслетів для новонародженого. На прямокутних листочках з округленими кутами великим шрифтом виділялося ім’я дитини, традиційно вказувалися вага, зріст, дата і час народження.
А далі йшов ряд символів, які ми звикли бачити на одежних етикетках: "прати при температурі 30 градусів", "не відбілювати", "гладити заборонено», «не віджимати", "хімчистка заборонена". При цьому склад володаря бирки трактувався так: 50% — мама, 50% — тато. І ще рядок над зазначенням медустанови: "Зроблено з любов’ю".
Здавалося б, все чудово придумано. І, насправді, під постом з фотографіями безліч захоплених відгуків батьків: "Можна нам виписати за 2012 і 2016 роки такі? А то тільки прищіпку з пуповини зберігаємо, пустушку першу і локони", "І ми теж хотіли б таку бірочку", "Ми б теж не відмовилися", "І ми в черзі", "Ех, шкода, що в 2017 році не давали абсолютно ніяких", "Дуже класно! Де ви були з цією ідеєю в червні?"...
Однак деякі батьки подивилися на таку "одежну" бірочку без розчулення і гумор в "інструкції по догляду" не оцінили.
"Ні, це не мило !!! — запевняє Алла Онищук. — Знаки з етикетки для одягу. Дитина — не річ, це людина!!! Для наочності додам розшифровку знаків з бірок речей.
А якщо дитину народжує самотня мама і тато відмовився визнавати батьківство? Їй як на цей "цінник" реагувати? Я не проти цікавого креативу, але — за коректність і толерантність".
Жінка не обмежилася критикою, а внесла пропозицію: "Замість "не прасувати", "не ламати" і т.д., можна було б виключно "дитячі" знаки поставити. Якщо вже потрібна інструкція із застосування — "сердечко"- любов батьків, "пляшечка" — годування, "іграшка" — розвиток, "обійми" — безпека дитини. Це дійсно те, в чому дитина потребує від батьків".
Вона також вважає, що слово "зроблено" по відношенню до дитини виглядає неетично, тому що в нормальній ситуації вона народжена з любов’ю.
"Телеграф" поспілкувався з директором Нововолинської центральної міської лікарні Олегом Шипеликом, від якого дізнався історію появи бірочок та їхнього перетворення.
-Моя дитина захотіла подивитися мої дитячі фотографії, — розповів Олег Володимирович. — Я дістав старий альбом, в ньому знайшов стареньку бірку з клейонки і зрозумів, що її необхідно змінити. Потім попросив старшу медсестру пологового відділення придумати новий дизайн. Вона запропонувала такий. Ми його погодили безпосередньо з батьками новонароджених малюків і після того їм безкоштовно ці паперові бірочки роздрукували і видали. Всім батькам вони дуже сподобалися.
Хейта на свою адресу співробітники не очікували: "Ми просто робили, щоб було приємно батькам і дітям, ну а вийшло, як вийшло". За словами директора, спочатку було кілька варіантів бірки, але саме цей мами визнали найкращим.
-Звичайно, дитина — не річ, ніхто її не продає. Що стосується народження діток в неповних сім’ях, то таке трапляється. Але на процесі зачаття батько в будь-якому випадку існує. Проте, ми вчора вже видозмінили дизайн бірочки і тепер там немає значків, як на одязі. І ще одне нововведення: не у всіх батьків відразу заготовлено ім’я для дитини, тому ми можемо на їхнє прохання написати на бірці "Наше Сонечко", "Наш Зайчик" або, припустимо, "Наша Радість" — адже якось же вони його для себе називають?
До речі, сам медик народився не так вже давно — в лютому 1980 року. А в пологовому відділенні підвідомчій йому лікарні в місяць з’являється на світ приблизно 35-40 новонароджених щомісяця.
І ще — тут готові піти назустріч батькам діток, які народилися раніше, і виготовити для них оригінальні пам’ятні браслети.
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