Дитина — не річ, а людина: "креатив" пологового будинку з іменними бірками для новонароджених збентежив українців

Нововолинська центральна міська лікарня вже опублікувала новий дизайн першого "документа" немовлят

Здавалося б, ідентифікаційний браслет із зазначенням прізвища та імені мами, статі дитини, дати і часу її народження, росту і ваги потрібен тільки під час перебування малюка в пологовому відділенні. Однак у багатьох сім’ях ці маленькі шматки клейонки або сучасні ПВХ-браслети з пологового будинку дбайливо зберігають, як реліквію. І тому в пологових відділеннях творчо ставляться до їх виготовлення.

Такі бірки з пологового будинку зберігають в сімейних архівах Такі бірки з пологового будинку зберігають в сімейних архівах Такі бірки з пологового будинку зберігають в сімейних архівах

У п’ятницю, 10 вересня, на своїй сторінці в Фейсбуці Нововолинська центральна міська лікарня виставила кілька фотографій нових браслетів для новонародженого. На прямокутних листочках з округленими кутами великим шрифтом виділялося ім’я дитини, традиційно вказувалися вага, зріст, дата і час народження.

Бірки схожі на одежні Бірки схожі на одежні Бірки схожі на одежні Бірки схожі на одежні

А далі йшов ряд символів, які ми звикли бачити на одежних етикетках: "прати при температурі 30 градусів", "не відбілювати", "гладити заборонено», «не віджимати", "хімчистка заборонена". При цьому склад володаря бирки трактувався так: 50% — мама, 50% — тато. І ще рядок над зазначенням медустанови: "Зроблено з любов’ю".

Здавалося б, все чудово придумано. І, насправді, під постом з фотографіями безліч захоплених відгуків батьків: "Можна нам виписати за 2012 і 2016 роки такі? А то тільки прищіпку з пуповини зберігаємо, пустушку першу і локони", "І ми теж хотіли б таку бірочку", "Ми б теж не відмовилися", "І ми в черзі", "Ех, шкода, що в 2017 році не давали абсолютно ніяких", "Дуже класно! Де ви були з цією ідеєю в червні?"...

Однак деякі батьки подивилися на таку "одежну" бірочку без розчулення і гумор в "інструкції по догляду" не оцінили.

"Ні, це не мило !!! — запевняє Алла Онищук. — Знаки з етикетки для одягу. Дитина — не річ, це людина!!! Для наочності додам розшифровку знаків з бірок речей.

Символи на етикетках по догляду за одягом

А якщо дитину народжує самотня мама і тато відмовився визнавати батьківство? Їй як на цей "цінник" реагувати? Я не проти цікавого креативу, але — за коректність і толерантність".

Жінка не обмежилася критикою, а внесла пропозицію: "Замість "не прасувати", "не ламати" і т.д., можна було б виключно "дитячі" знаки поставити. Якщо вже потрібна інструкція із застосування — "сердечко"- любов батьків, "пляшечка" — годування, "іграшка" — розвиток, "обійми" — безпека дитини. Це дійсно те, в чому дитина потребує від батьків".

Вона також вважає, що слово "зроблено" по відношенню до дитини виглядає неетично, тому що в нормальній ситуації вона народжена з любов’ю.

"Телеграф" поспілкувався з директором Нововолинської центральної міської лікарні Олегом Шипеликом, від якого дізнався історію появи бірочок та їхнього перетворення.

-Моя дитина захотіла подивитися мої дитячі фотографії, — розповів Олег Володимирович. — Я дістав старий альбом, в ньому знайшов стареньку бірку з клейонки і зрозумів, що її необхідно змінити. Потім попросив старшу медсестру пологового відділення придумати новий дизайн. Вона запропонувала такий. Ми його погодили безпосередньо з батьками новонароджених малюків і після того їм безкоштовно ці паперові бірочки роздрукували і видали. Всім батькам вони дуже сподобалися.

Хейта на свою адресу співробітники не очікували: "Ми просто робили, щоб було приємно батькам і дітям, ну а вийшло, як вийшло". За словами директора, спочатку було кілька варіантів бірки, але саме цей мами визнали найкращим.

-Звичайно, дитина — не річ, ніхто її не продає. Що стосується народження діток в неповних сім’ях, то таке трапляється. Але на процесі зачаття батько в будь-якому випадку існує. Проте, ми вчора вже видозмінили дизайн бірочки і тепер там немає значків, як на одязі. І ще одне нововведення: не у всіх батьків відразу заготовлено ім’я для дитини, тому ми можемо на їхнє прохання написати на бірці "Наше Сонечко", "Наш Зайчик" або, припустимо, "Наша Радість" — адже якось же вони його для себе називають?

Новий дизайн ідентифікаційних бірок Новий дизайн ідентифікаційних бірок Новий дизайн ідентифікаційних бірок Новий дизайн ідентифікаційних бірок

До речі, сам медик народився не так вже давно — в лютому 1980 року. А в пологовому відділенні підвідомчій йому лікарні в місяць з’являється на світ приблизно 35-40 новонароджених щомісяця.

І ще — тут готові піти назустріч батькам діток, які народилися раніше, і виготовити для них оригінальні пам’ятні браслети.