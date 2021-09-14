Ребенок – не вещь, а человек: "креатив" роддома с именными бирками для новорожденных смутил украинцев

Нововолынская центральная городская больница уже опубликовала новый дизайн первого "документа" младенцев

Казалось бы, идентификационный браслет с указанием фамилии и имени мамы, пола ребенка, даты и времени его рождения, роста и веса нужен только лишь во время пребывания малыша в родильном отделении. Однако во многих семьях эти маленькие лоскуты клеенки или современные ПВХ-браслеты из роддома бережно хранят, как реликвию. И потому в родильных отделениях творчески относятся к их изготовлению.

Такие бирки из роддома хранят в семейных архивах Такие бирки из роддома хранят в семейных архивах Такие бирки из роддома хранят в семейных архивах

В пятницу, 10 сентября, на своей странице в Фейсбуке Нововолынская центральная городская больница выставила несколько фотографий новых браслетов для новорожденного. На прямоугольных листочках со скругленными углами крупным шрифтом выделялось имя ребенка, традиционно указывались вес, рост, дата и время рождения.

Бирки похожи на одежные Бирки похожи на одежные Бирки похожи на одежные Бирки похожи на одежные

А дальше шел ряд символов, которые мы привыкли видеть на одежных этикетках: "стирать при температуре 30 градусов", "не отбеливать", "гладить запрещено", "не выжимать", "химчистка запрещена". При этом состав обладателя бирки трактовался так: 50% — мама, 50% — папа. И еще строчка над указанием медучреждения: "Сделано с любовью".

Казалось бы, все замечательно придумано. И, на самом деле, под постом с фотографиями множество восторженных отзывов родителей: "Можно нам выписать за 2012 и 2016 годы такие? А то только прищепку из пуповины сохраняем, пустышку первую и локоны", "И мы тоже хотели бы такую бирочку","Мы бы тоже не отказались", "И мы в очереди", "Эх, жаль, что в 2017 году не давали совершенно никаких", "Очень классно! Где вы были с этой идеей в июне?"…

Однако некоторые родители посмотрели на такую "одежную" бирочку без умиления и юмор в "инструкции по уходу" не оценили.

"Нет, это не мило!!! – уверяет Алла Онищук. — Знаки с этикетки для одежды. Ребенок — не вещь, это человек!!! Для наглядности добавлю расшифровку знаков с бирок вещей.

Символы на этикетках по уходу за одеждой

А если ребенка рожает одинокая мама и папа отказался признавать отцовство? Ей как на этот "ценник" реагировать? Я не против интересного креатива, но — за корректность и толерантность".

Женщина не ограничилась критикой, а внесла предложение: "Вместо "не гладить", "не ломать" и т.д., можно было бы исключительно "детские" знаки поставить. Если уж нужна инструкция по применению – "сердечко" — любовь родителей, "бутылочка" — кормление, "игрушка" — развитие, "объятия" — безопасность ребенка. Это действительно то, в чем ребенок нуждается от родителей".

Она также считает, что слово "сделано" по отношению к ребенку выглядит неэтично, потому что в нормальной ситуации он рожден с любовью.

"Телеграф" созвонился с директором Нововолынской центральной городской больницы Олегом Шипеликом, от которого узнал историю их появления и преобразования.

-Мой ребенок захотел посмотреть мои детские фотографии, — рассказал Олег Владимирович. – Я достал старый альбом, в нем нашел старенькую бирку из клееночки и понял, что ее необходимо изменить. Затем попросил старшую медсестру родильного отделения придумать новый дизайн. Она предложила такой. Мы его согласовали непосредственно с родителями новорожденных малышей и после того им бесплатно эти бумажные бирочки распечатали и выдали. Всем родителям они очень понравились.

Хейта в свой адрес сотрудники не ожидали: "Мы просто делали, чтобы было приятно родителям и детям, ну а вышло, как вышло". По словам директора, изначально было несколько вариантов бирки, но именно этот мамы признали лучшим.

-Конечно, ребенок — не вещь, никто его не продает. Что касается рождения деток в неполных семьях, то такое случается. Но на процессе зачатия отец в любом случае существует. Тем не менее, мы вчера уже видоизменили дизайн бирочки и теперь там нет значков, как на одежде. И еще одно новшество: не у всех родителей сразу заготовлено имя для ребенка, потому мы можем по их просьбе написать на бирке "Наше Солнышко", "Наш Зайчик" или, допустим, "Наша Радость" – ведь как-то же они его для себя называют?

Новый дизайн идентификационных бирок Новый дизайн идентификационных бирок Новый дизайн идентификационных бирок Новый дизайн идентификационных бирок

Кстати, сам медик родился не так уж давно – в феврале 1980 года. А в родильном отделении подведомственной ему больницы в месяц появляется на свет примерно 35-40 новорожденных ежемесячно.

И еще — здесь готовы пойти навстречу родителям деток, родившихся ранее, и изготовить для них оригинальные памятные браслеты.