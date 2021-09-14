Укр

Ребенок – не вещь, а человек: "креатив" роддома с именными бирками для новорожденных смутил украинцев

Автор
Ирина Левченко
Дата публикации
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Автор
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Бирка на руке новорожденного - его первый документ Новость обновлена 14 сентября 2021, 19:00
Бирка на руке новорожденного - его первый документ

Нововолынская центральная городская больница уже опубликовала новый дизайн первого "документа" младенцев 

Казалось бы, идентификационный браслет с указанием фамилии и имени мамы, пола ребенка, даты и времени его рождения, роста и веса нужен только лишь во время пребывания малыша в родильном отделении. Однако во многих семьях эти маленькие лоскуты клеенки или современные ПВХ-браслеты из роддома бережно хранят, как реликвию. И потому в родильных отделениях творчески относятся к их изготовлению.

Такие бирки из роддома хранят в семейных архивах
Такие бирки из роддома хранят в семейных архивах
Такие бирки из роддома хранят в семейных архивах
Такие бирки из роддома хранят в семейных архивах
Такие бирки из роддома хранят в семейных архивах
Такие бирки из роддома хранят в семейных архивах

В пятницу, 10 сентября, на своей странице в Фейсбуке Нововолынская центральная городская больница выставила несколько фотографий новых браслетов для новорожденного. На прямоугольных листочках со скругленными углами крупным шрифтом выделялось имя ребенка, традиционно указывались вес, рост, дата и время рождения.

Бирки похожи на одежные
Бирки похожи на одежные
Бирки похожи на одежные
Бирки похожи на одежные
Бирки похожи на одежные
Бирки похожи на одежные
Бирки похожи на одежные
Бирки похожи на одежные

А дальше шел ряд символов, которые мы привыкли видеть на одежных этикетках: "стирать при температуре 30 градусов", "не отбеливать", "гладить запрещено", "не выжимать", "химчистка запрещена". При этом состав обладателя бирки трактовался так: 50% — мама, 50% — папа. И еще строчка над указанием медучреждения: "Сделано с любовью".

Казалось бы, все замечательно придумано. И, на самом деле, под постом с фотографиями множество восторженных отзывов родителей: "Можно нам выписать за 2012 и 2016 годы такие? А то только прищепку из пуповины сохраняем, пустышку первую и локоны", "И мы тоже хотели бы такую бирочку","Мы бы тоже не отказались", "И мы в очереди", "Эх, жаль, что в 2017 году не давали совершенно никаких", "Очень классно! Где вы были с этой идеей в июне?"…

Однако некоторые родители посмотрели на такую "одежную" бирочку без умиления и юмор в "инструкции по уходу" не оценили.

"Нет, это не мило!!! – уверяет Алла Онищук.Знаки с этикетки для одежды. Ребенок — не вещь, это человек!!! Для наглядности добавлю расшифровку знаков с бирок вещей.

Символы на этикетках по уходу за одеждой
Символы на этикетках по уходу за одеждой

А если ребенка рожает одинокая мама и папа отказался признавать отцовство? Ей как на этот "ценник" реагировать? Я не против интересного креатива, но — за корректность и толерантность".

Женщина не ограничилась критикой, а внесла предложение: "Вместо "не гладить", "не ломать" и т.д., можно было бы исключительно "детские" знаки поставить. Если уж нужна инструкция по применению – "сердечко" — любовь родителей, "бутылочка" — кормление, "игрушка" — развитие, "объятия" — безопасность ребенка. Это действительно то, в чем ребенок нуждается от родителей".

Она также считает, что слово "сделано" по отношению к ребенку выглядит неэтично, потому что в нормальной ситуации он рожден с любовью.

"Телеграф" созвонился с директором Нововолынской центральной городской больницы Олегом Шипеликом, от которого узнал историю их появления и преобразования.

-Мой ребенок захотел посмотреть мои детские фотографии, — рассказал Олег Владимирович. – Я достал старый альбом, в нем нашел старенькую бирку из клееночки и понял, что ее необходимо изменить. Затем попросил старшую медсестру родильного отделения придумать новый дизайн. Она предложила такой. Мы его согласовали непосредственно с родителями новорожденных малышей и после того им бесплатно эти бумажные бирочки распечатали и выдали. Всем родителям они очень понравились.

Хейта в свой адрес сотрудники не ожидали: "Мы просто делали, чтобы было приятно родителям и детям, ну а вышло, как вышло". По словам директора, изначально было несколько вариантов бирки, но именно этот мамы признали лучшим.

-Конечно, ребенок — не вещь, никто его не продает. Что касается рождения деток в неполных семьях, то такое случается. Но на процессе зачатия отец в любом случае существует. Тем не менее, мы вчера уже видоизменили дизайн бирочки и теперь там нет значков, как на одежде. И еще одно новшество: не у всех родителей сразу заготовлено имя для ребенка, потому мы можем по их просьбе написать на бирке "Наше Солнышко", "Наш Зайчик" или, допустим, "Наша Радость" – ведь как-то же они его для себя называют?

Новый дизайн идентификационных бирок
Новый дизайн идентификационных бирок
Новый дизайн идентификационных бирок
Новый дизайн идентификационных бирок
Новый дизайн идентификационных бирок
Новый дизайн идентификационных бирок
Новый дизайн идентификационных бирок
Новый дизайн идентификационных бирок

Кстати, сам медик родился не так уж давно – в феврале 1980 года. А в родильном отделении подведомственной ему больницы в месяц появляется на свет примерно 35-40 новорожденных ежемесячно.

И еще — здесь готовы пойти навстречу родителям деток, родившихся ранее, и изготовить для них оригинальные памятные браслеты.

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