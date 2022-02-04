На Миколаївщині за програмою "Велике будівництво" повністю відремонтували трасу Н-11 на Дніпро

В Миколаївській області завершили ремонт останньої 11-кілометрової ділянки траси Н-11 Дніпро – Миколаїв. Відтепер дорога забезпечить комфорт водіїв на всій своїй протяжності в межах області. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Миколаївщини.

В ході робіт, які виконувалися за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", зробили новий конструктив дорожнього одягу, встановили парапетне огородження типу "Нью Джерсі" з бетону, нові автопавільйони, облаштували пішохідні переходи, тротуари з тактильною плиткою та освітлення.

На оновлену дорогу нанесли розмітку та шумові смуги.

"Аби вберегти новеньке покриття від передчасних руйнувань та надмірних навантажень, уже цьогоріч розпочнемо монтаж та влаштування майданчика для автоматичного зважування в русі WIM. Він буде розташований неподалік села Мішково-Погорілове", — інформує Служба.

Також в селі збудують надземний пішохідний перехід, який убезпечить пішоходів від інтенсивного транспортного потоку 4-смугової траси Н-11 і зменшить кількість ДТП.

Як раніше заявляв заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, в рамках президентської інфраструктурної програми до кінця 2024 року оновлять 24 тисячі км доріг по всій Україні.