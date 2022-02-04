Укр

В Николаевской области по программе "Большая стройка" полностью отремонтировали трассу Н-11 на Днепр

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Ремонт трассы Н-11 завершен Новость обновлена 04 февраля 2022, 16:34
Ремонт трассы Н-11 завершен

В Николаевской области завершили ремонт последнего 11-километрового участка трассы Н-11 Днепр – Николаев. Теперь дорога обеспечит комфорт водителей на всей своей протяженности в пределах области. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Николаевщины.

В ходе работ, выполнявшихся по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сделали новый конструктив дорожной одежды, установили парапетное ограждение типа "Нью Джерси" из бетона, новые автопавильоны, обустроили пешеходные переходы, тротуары с тактильной плиткой и освещение.

На обновленную дорогу нанесли разметку и шумовые полосы.

"Чтобы уберечь новое покрытие от преждевременных разрушений и чрезмерных нагрузок, уже в этом году приступим к монтажу и устройству площадки для автоматического взвешивания в движении WIM. Он будет расположен недалеко от села Мешково-Погорелово", — информирует Служба.

Также в деревне построят надземный пешеходный переход, который обезопасит пешеходов от интенсивного транспортного потока 4-полосной трассы Н-11 и уменьшит количество ДТП.

Как ранее заявлял заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в рамках президентской инфраструктурной программы до конца 2024 года обновят 24 тысячи км дорог по всей Украине.

Теги:
#Большаястройка #Программапрезидента #днепрниколаев #новыедороги
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