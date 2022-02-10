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"Велике будівництво" відреставрує херсонський музей, який не ремонтували з 1905 року

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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"Велике будівництво" відреставрує херсонський музей, який не ремонтували з 1905 року Новина оновлена 10 лютого 2022, 11:37

У рамках програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде проведена масштабна реставрація Херсонського обласного музею імені Олексія Шовкуненка.

Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.

Капітальні ремонтно-реставраційні роботи в музеї не проводились з 1905 року.

"Після реконструкції музей відповідатиме світовим стандартам, адже тут встановлять сучасне обладнання та створять належні умови для зберігання колекцій. Також музей стане доступним для маломобільних верств населення", – зазначили в ОДА.

На даний момент підрядники виконують у музеї роботи з демонтажу підлоги та перегородок, також тривають роботи з монтажу балок.

Очікується, що після відкриття музей зможе приймати престижні культурно-мистецькі події.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив також про старт масштабної реставрації в Одеському художньому музеї, який розміщений у будівлі-пам'ятці національного значення – Палаці Потоцьких. Він також розповів, що у планах – назвати музей іменем Олександра Ройтбурда.

Теги:
#Музеї #Херсонщина #Велике будівництво #Програмазеленського #Велика реставрація
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