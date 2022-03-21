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21 березня планується евакуація маріупольців з міста Мангуш та прибережних населених пунктів

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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21 березня планується евакуація маріупольців з міста Мангуш та прибережних населених пунктів Новина оновлена 21 березня 2022, 08:38

У понеділок, 21 березня, планується евакуація маріупольців з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів в районі Мангуша, зокрема, з села Мелекіне. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, у понеділок для евакуації людей також планується залучити 50 автобусів із Запоріжжя.

"Місце збору для евакуації автобусами в Бердянську – площа перед міським спорткомплексом в Бердянську по вул. Мелітопольське шосе, 27", — повідомив Тимошенко.

Для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням у Бердянську та евакуацією до Запоріжжя можна звернутись за номерами гарячої лінії: +380975515917, +380504397529, +380615336276 та +380615335252.

У Бердянську також продовжать дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а та вул.Мелітопольське шосе, 87б.

За словами Тимошенка, у неділю, 20 березня, гуманітарними коридорами евакуйовано 7 295 людей: 3985 людей з Маріуполя та 3310 — з Київщини.

Із Харкова вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань.

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