15 діб копання траншей та 6150 грн штрафу: на Полтавщині ввели покарання для паліїв сухостою

За останні два дні на Полтавщині палії сухостою спричинили 35 пожеж, які знищили майже 70 га рослинності. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін попередив, що на всіх порушників чекає 15 днів громадських робіт та штраф по 6150 грн. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Ну що ж, друзі, знайшлися чергові "добровольці" копати траншеї. Днями правоохоронці затримали сімох чоловіків за підпал сухостою. Ми попереджали, але з першого разу не дійшло. Тому тепер ці "герої-палії" будуть застосовувати свої навички для оборони області", — розповів очільник регіону.

Він зазначив, що аби ліквідувати наслідки самовільних підпалів, адміністрації довелось залучити 131 пожежника та 28 одиниць техніки.

"І це у воєнний час, коли рятувальникам Полтавщини разом із колегами доводиться розбирати завали в Харкові, витягати людей, гасити пожежі. Не треба додавати їм роботи! Не спалюйте Україну, ви ж не москалі!", — наголосив Дмитро Лунін.

Нагадаємо, лише за попередній день про проблему загорянь сухостою повідомили очільники Тернопільської, Черкаської та Львівської областей.