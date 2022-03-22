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РФ розповсюджує фейки про сепаратизм закарпатських угорців, але у ворога немає жодного шансу – ОВА

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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РФ розповсюджує фейки про сепаратизм закарпатських угорців, але у ворога немає жодного шансу – ОВА Новина оновлена 22 березня 2022, 12:00

Російські спецслужби запустили фейк, що нібито угорська громада Закарпаття висловила бажання від'єднатися від України. Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Фіксуємо підривну діяльність спецслужб рф у формі інформаційних операцій, направлених на внутрішню дестабілізацію на території Закарпаття. Об’єктом цих заходів очікувано стала угорська громада нашого регіону", — розповів голова регіону.

За його словами, українська сторона знала про наміри росії задовго до початку інформаційної атаки, тому зараз системно й ефективно протидіє цим вкидам. Ситуація в області повністю контрольована.

Микита також повыдомив, що представникам угорськоъ громади Закарпаття почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами.

"Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям росії. У ворога немає жодного шансу розхитати як ніколи об’єднане Закарпаття! Ми переможемо, ми – на своїй землі!", — зазначив Віктор Микита.

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