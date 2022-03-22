Укр

РФ распространяет фейки о сепаратизме закарпатских венгров, но у врага нет никакого шанса – ОВА

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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РФ распространяет фейки о сепаратизме закарпатских венгров, но у врага нет никакого шанса – ОВА Новость обновлена 22 марта 2022, 12:00

Российские спецслужбы запустили фейк, что якобы венгерское сообщество Закарпатья выразило желание отсоединиться от Украины. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Фиксируем подрывную деятельность спецслужб россии в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию на территории Закарпатья. Объектом этих мероприятий ожидаемо стало венгерское общество нашего региона", — рассказал глава региона.

По его словам, украинская сторона знала о намерениях россии задолго до начала информационной атаки, поэтому сейчас системно и эффективно противодействует этим вбросам. Ситуация в области полностью контролируется.

Микита также сообщил, что представителям венгерского сообщества Закарпатья начали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами.

"Благодарю представителей венгерского сообщества области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям россии. У врага нет никакого шанса расшатать как никогда объединенное Закарпатье! Мы победим, мы – на своей земле!", — отметил Виктор Микита.

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