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За три тижня березня в Україну ввезено майже 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги – ОП

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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За три тижня березня в Україну ввезено майже 150 тисяч тонн гуманітарної допомоги – ОП Новина оновлена 28 березня 2022, 08:48

Україна за три тижні березня отримала від міжнародних партнерів 148 566 тонн гуманітарної допомоги, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Частину цього вантажу, а саме – 38 388 тонн – доставила Укрзалізниця. Значну роботу з доставки виконали і автомобільні перевізники.

"Хочу подякувати небайдужим людям, які допомагають нашій країні, працівникам обласних логістичних хабів, Укрзалізниці, водіям автотранспорту, волонтерам, всім, хто докладає зусиль, щоб продукти, медикаменти, пальне, інші необхідні речі потрапляли в ті міста, села, селища, де людям зараз найважче", – зазначив Тимошенко.

Він додав, що штаб та обласні хаби, куди надходить "гуманітарка", працюють злагоджено і без зайвої бюрократії. З обласних логістичних центрів вантажі направляють до пунктів видачі та громад областей, додав заступник керівника ОП.

Теги:
#Укрзалізниця #Гуманітарна допомога #Російська агресія
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