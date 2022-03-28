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"Готуємося забезпечити продовольчу безпеку України": Полтавщина засіє 1,4 млн га полів

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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"Готуємося забезпечити продовольчу безпеку України": Полтавщина засіє 1,4 млн га полів Новина оновлена 28 березня 2022, 10:22

року планується засіяти 1,4 млн га полів. Таким чином область забезпечуватиме продовольчу безпеку України.

Детальніше про посівну розповів голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Рада оборони області ухвалила комплекс рішень, щоб сприяти посівній кампанії в умовах воєнного часу. Зокрема, для пересування техніки під час комендантської години та через блокпости не потрібні спецдозволи, працівники й техніка, задіяні в посівній кампанії, бронюються від мобілізації та вилучення, створено базу даних щодо наявності насіння й добрив, а також сформовано резерв пального", – зазначив він.

Також Лунін повідомив про створення Штабу посівної кампанії, який опікуватиметься аграріями та вирішуватиме їх питання.

Окремо обласний очільник розповів і про роботу на "економічному фронті".

"Будемо працювати над тим, щоб наші підприємства отримали держзамовлення. Половина закладів харчування та закладів сфери послуг на Полтавщині вже працюють. Підприємства легкої промисловості вже завантажені на 60%. Але маємо продовжувати збільшувати потужності", – сказав він та наголосив, що Президент, уряд та парламент створили для цього всі необхідні умови.

Теги:
#Сільське господарство #Війна #Підприємництво #Посівна #Полтавщина
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