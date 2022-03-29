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Чернігівщина перетворюється для росії на Чорнобаївку – голова ОВА

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Чернігівщина перетворюється для росії на Чорнобаївку – голова ОВА Новина оновлена 29 березня 2022, 14:29

На Чернігівщині Збройні Сили України продовжують знищувати ворога, заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

При цьому знищення окупантів на Чернігівщині він порівняв з тим, як ЗСУ вже 12 разів поспіль розбивають російські війська в аеропорту Чорнобаївка на Херсонщині.

"Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника", — зазначив він.

Голова ОВА також анонсував на 29 березня "дуже багато роботи" для українських захисників.

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