Чернігівщина перетворюється для росії на Чорнобаївку – голова ОВА
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На Чернігівщині Збройні Сили України продовжують знищувати ворога, заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
При цьому знищення окупантів на Чернігівщині він порівняв з тим, як ЗСУ вже 12 разів поспіль розбивають російські війська в аеропорту Чорнобаївка на Херсонщині.
"Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника", — зазначив він.
Голова ОВА також анонсував на 29 березня "дуже багато роботи" для українських захисників.
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