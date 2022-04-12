У звільнених від окупації областях розчистили 200 км доріг та звели 6 переправ – Укравтодор

В Україні від російського вторгнення пошкоджено 23 тисячі кілометрів автошляхів

У звільнених від окупантів Київській, Сумській і Чернігівській областях очищено близько 200 км доріг різних форм власності та забезпечено проїзд 6 мостами. Робота з детальної оцінки руйнувань дорожньої та мостової інфраструктури та із забезпечення транспортного сполучення на постраждалих ділянках почалася негайно після розмінування.

Про це повідомляє у Facebook Укравтодор.

"Загальна протяжність доріг, котрі постраждали через війну, становить близько 23 тисяч кілометрів. Знищено близько 300 штучних споруд. Це дороги державні, місцеві та комунальні", — йдеться у повідомленні.

Київщина

Очищено від знищеної техніки 90% траси М-06 Київ – Чоп. Поблизу села Стоянка, де було підірвано міст, зводиться тимчасова переправа та демонтується зруйнований міст.

Відкрито рух переправою на дорозі Р-02 у селі Катюжанка.

Розпочалося прибирання автомобільної дороги М-07 Київ — Ковель, за перший день очищено понад 2 км дороги.

Відновлено сполучення Ірпеня, Бучі і Ворзеля зі столицею. Відкрито рух тимчасовою переправою в Романівці на трасі Р-30, де через підірваний міст частина регіону була відрізаною рікою Ірпінь. Переправу збудували менше ніж за тиждень.

В Ірпені очищено 99 км вулиць. Лише за день прибрали майже 30 км.

Найближчим часом, після завершення розмінування, розпочнеться прибирання вулиць Бучі, Гостомеля, Макарова та Бородянки.

Чернігівщина

Відновлено тимчасовий міст на дорозі Р-83 у місті Сосновськ. На тій же дорозі за 2 кілометри забезпечено проїзд біля ще одного зруйнованого мосту, залізобетонного.

Забезпечено проїзд через понтонну переправу у селі Політрудня на дорозі Н-28 Чернігів — Городня — Сеньківка.

Розпочинається влаштування тимчасових переправ на дорозі Р-69 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів біля сіл Смолин та Якубівка.

Розпочато генеральне прибирання та розчищено 8 км траси М-01 Київ — Чернігів. На черзі — очищення автошляху Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем'яч біля села Киселівка.

Сумщина

Розчищено 18 км траси Н-12 Суми — Полтава та 7 км дороги Н-07 Київ — Суми — Юнаківка. Наступні дороги, де розпочнуть прибирання: Р-44, Р-45 і Р-61. Роботи на нових маршрутах стартують щойно після розмінування.

Нагадаємо, нещодавно міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що проїзд Житомирською трасою в районі зруйнованого мосту поблизу Стоянки мають відкрити вже на початку наступного тижня.