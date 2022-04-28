Тимошенко: На прикладі Бучі відпрацьовано стратегію повернення життя у деокуповані населені пункти

Влада розробила інструкцію, яка дозволяє швидко відновити побут у населених пунктах, звільнених від російських окупантів. Про це повідомив в інтерв’ю телеканалу "Рада" заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Є регіони, в яких живуть люди, хтось повертається, хтось ще буде повертатися, тому для нас найголовніше – створити увесь побут. У нас є ціла інструкція і ми її, до речі, відпрацювали на прикладі Бучі, про те, що потрібно робити у кожному місті, у кожному селищі, коли воно деокуповане", — розповів він.

Зокрема, інструкція фіксує, що першими до населеного пункту заходять ДСНС та поліція, які проводять розмінування. Потім заходять комунальники, а після цього — волонтери.

"У нас є вже великий волонтерський батальйон, можна так сказати, саме тих волонтерів, які займаються прибиранням завалів і прибиранням вулиць", — сказав Тимошенко.

Тимошенко пояснив, що подальша відбудова українських міст буде відбуватись за новими принципами. Наразі ОП спільно з Міністерством регіонального розвитку та органами влади в областях розробляє каталог усієї інфраструктури, що є у кожному регіоні.

"Ми розуміємо, що нам треба буде відновлювати не просто зруйновану інфраструктуру. Нам треба відновити взагалі інше бачення кожного міста, з'єднання між містами і так далі. До цього каталогу будуть входити багато різних позицій. І, до речі, це стосується не тільки регіонів, які були окуповані. Ми розуміємо, що й інші регіони – на Західній Україні – потребують цього", — зазначив заступник керівника ОП.

Президент Володимир Зеленський очікує, що за оновлення кожного регіону буде відповідати певна країна-партнер, як, наприклад, Велика Британія задекларувала Київ та Київську область. Низка інших країн вже дала згоду на подібний план відновлення.

"Ми зараз робимо таке домашнє завдання для того, щоб країни розуміли, який це обсяг коштів. І будемо надавати їм по кожному регіону інформацію, цей каталог – для того, щоб вони розуміли", — заявив Тимошенко.

Як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, план відновлення України вже обговорюється на рівні Єврокомісії та з партнерами із Великої Британії, США і Канади.