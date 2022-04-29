Перші шість підприємств з Луганщини переїхали до безпечних регіонів та відновили роботу – ОВА

До безпечних регіонів України переїхали шість підприємств з Луганщини. Вони успішно перенесли свої потужності на нове місце та відновили роботу. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Серед них три представники Сєвєродонецька та три інших громад. Їм знайшли нові приміщення для обладнання і техніки, допомогли забезпечити роботою трудові колективи. Ці підприємства з Луганщини розміщені у Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях", – говорить обласний голова.

Він зазначив, що ці підприємства займаються наданням медичних послуг, розробкою програмного забезпечення та транспортуванням зернових культур. Також серед них є шиномонтаж та заклади громадського харчування.

"За програмою релокації Міністерством економіки опрацьовується більше тисячі заявок з областей країни, де тривають бойові дії", – додає Гайдай.

Очільник ОВА також розповів, що вже більше ніж 400 підприємств України переїхали, а 216 з них відновили роботу. Ще для близько 500 підприємств підібрані майданчики, зараз вони знаходяться на різних стадіях транспортування. В цьому їм допомагає "Укрзалізниця" та "Укрпошта".

Для того, щоб учасники програми релокації могли спілкуватися один з одним у зручному форматі, було створено спеціальну платформу, яка доступна за посиланням: https://auction.e-tender.ua/#/register

"Після завершення бойових дій одним із пріоритетних завдань уряду буде повернення релокованих підприємств до своїх рідних регіонів, де вони відіграватимуть важливу роль у відродженні економічної активності", – наголосив голова Луганщини.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що програма релокації бізнесу доступна для будь-яких підприємств, незалежно від їх розміру.