Катували та били майже два тижні: на Херсонщині загинув ветеран АТО, якого викрали росіяни

Сиротами залишилися двоє неповнолітніх дітей

У Херсонській області від тортур російських окупантів помер ветеран АТО Назар Кагальняк. Росіяни знущалися з чоловіка майже два тижні й відпустили у вкрай критичному стані.

Про це у понеділок, 2 травня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Відомо, що Назара Кагальняка викрали російські військовослужбовці на початку квітня з його будинку у селі Абрикосівка на Херсонщині. Чоловіка, який брав участь в АТО, вивезли в невідомому напрямку й утримували понад два тижні, застосовуючи тортури та фізичне насильство за те, що він був учасником бойових дій. І це при тому, що українець мав серйозні проблеми зі здоров'ям — після АТО він переніс 2 інфаркти та складну операцію на серці.

Росіяни відпустили українця з полону у вкрай важкому стані. Він потрапив у лікарню міста Олешки на Херсонщині, де згодом і помер.

Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, двоє неповнолітніх дітей Назара Кагальняка залишилися сиротами, адже останні 5 років чоловік доглядав за ними без дружини.

Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок, коли російські військові розшукують ветеранів АТО та викрадають їх з власних будинків, щоб потім тримати у полоні та катувати. Таким чином ворожа армія намагається залякати людей, які брали або планують брати участь у бойових діях за Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не гребує російська армія й катуванням мирних жителів. Так, на Харківщині окупанти катували чоловіка та жінку, після чого спалили їхні тіла.