На Харківщині від спаленої техніки розчистили 100 км доріг – Тимошенко

У Харківській області фахівці щодня проводять ямковий ремонт на дорогах, понад 100 кілометрів доріг області вже очищено від спаленої техніки та інших наслідків воєнних дій.

Про це у Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Він також розповів, що на автомобільній дорозі Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук облаштовано тимчасові об’їзди двох штучних споруд.

Тим часом у Харкові продовжується відновлення газопостачання абонентам. Спеціалісти провели роботи з локалізації аварійних ситуацій на газопроводах міста.

"У всіх районах проводять санітарне очищення території, обстеження та відновлення житлового фонду. Вчора у Дергачах відновлено електропостачання в домівках 100 містян", — зазначив Тимошенко.

На Сумщині також триває відновлення інфраструктури. В Охтирці та Тростянці продовжується прибирання центральної частини міста, вивезення твердих побутових відходів, відновлення ТЕЦ.

У селах Мазівка, Нова Слобода, Бунякине та селищі Новослобідське Конотопського району проведено обрізку дерев, благоустрій та впорядкування територій, що зазнали пошкоджень під час бойових дій.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив про створення плану післявоєнного відновлення та розвитку країни, який передбачає відбудову країни на всіх рівнях – безпековому, економічному, інфраструктурному та соціальному.