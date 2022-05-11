Поблизу Краматорська влучили в склад з аміачною селітрою: що кажуть про загрозу для населення

Тутешніх жителів закликають бути обережними

У результаті обстрілів російських окупантів у Краматорському районі було пошкоджено склад з аміачною селітрою.

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Про це у середу, 11 травня, повідомили у пресцентрі Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації.

Також зазначається, що безпосередньої загрози життю жителів громади наразі немає, проте керівництво міської ВЦА закликає людей обмежити перебування на відкритому повітрі та щільно позакривати вікна на 24 години.

Варто наголосити, що під час викиду аміаку в атмосфері утворюється холодна біла туманна хмара поряд із якою може відчуватися різкий запах нашатирного спирту.

У цей момент людям краще не виходити на вулицю, адже аміак здатен подразнювати очі, а також дихальні шляхи. Газ також може спровокувати сльозотечу, больові відчуття у носі та горлі, кашель. Дихання ускладнюється через біль в грудях. У великій концентрації аміак.може спричинити набряк легень.

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