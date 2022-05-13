Завод-переселенець з Краматорська продовжив роботу у Дніпрі і вже виготовив 10 тонн продукції

У рамках релокації бізнесу Краматорський завод спеціального кріплення переїхав на Дніпропетровщину, де вже налагодив виробництво та випустив перші 10 тонн продукції.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Як зазначається, завод із Краматорська став першим виробництвом, яке виїхало на Дніпропетровщину з моменту початку повномасштабної війни. Наразі компанія розташувалася в одному з промислових цехів у Дніпрі.

"Завод працює півтора тижні. На новому місці компанія випустила 10 тонн продукції. Це різні складні гвинти для гірничо-металургійного обладнання, важкого машинобудування. Уже пішли партії на продаж в Україні та за кордоном", – розповіли у пресслужбі ОВА.

За словами директора заводу Дмитра Алєксашова, протягом восьми років бізнес виріс із невеликого ФОПу до масштабного підприємства із кількома цехами, проте дії російських окупантів внесли корективи у подальший розвиток.

"У нас було три цехи. Планували відкрити четвертий. А ще – побудувати сонячну електростанцію, аби не залежати від цін на енергоносії. Та війна внесла корективи. Довелося евакуюватися до більш безпечного місця. Переїхала майже половина колективу. Перевезли обладнання. Зараз працюємо над розробкою нових технологій. Переорієнтовуємося на європейський ринок", – зазначив Алєксашов.

На новому місці завод продовжив випускати складні кріплення зі спеціальної сталі – болти, гайки, шпильки, що витримують високу температуру гарячих цехів та великі навантаження. Діяльність заводу допомагає підтримувати економіку та створювати додаткові робочі місця.

"Загалом на Дніпропетровщину переїхали чотири підприємства із Донеччини та Луганщини. Ще сім компаній розмістили в області свої склади. Регіон прийняв і вісім навчальних закладів зі Сходу країни", – резюмували в обладміністрації.

Як раніше зазначала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко, понад 1100 підприємств подали заявки на участь у програмі релокації бізнесу до безпечних регіонів.