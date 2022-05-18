На Київщині відновили енергопостачання за рекордні 45 днів

В Київській області завершують відновлення електропостачання. Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, ремонтні роботи провели усього за 45 днів замість запланованих 60.

Так, станом на 18 травня світло повернули для понад 260 тис. абонентів. Для цього з різних регіонів України залучили понад 1000 працівників.

"Ми вдячні всім працівникам ремонтних бригад, які це зробили для людей, в чиї домівки разом з російськими окупантами прийшла темрява", — сказав Тимошенко.

Він додав, що з початку війни російська армія пошкодила 10 тис. кілометрів обласних електроліній. На відновлення електромереж виділили 300 млн грн.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що за 17 травня на Київщині повернули світло до 15 населених пунктів.