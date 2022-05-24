Рус

На Франківщині працюють 25 релокованих підприємств, ще більше сотні планують переїзд

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
На Франківщині працюють 25 релокованих підприємств, ще більше сотні планують переїзд Новина оновлена 24 травня 2022, 08:46

Більше, ніж 150 суб’єктів господарювання розглядають можливість переїхати з регіонів, де ведуться бойові дії, на Івано-Франківщину. Такі дані оприлюднила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"З них 47 – вже перевезли обладнання, в т.ч. 25 вже працюють і здійснюють випуск продукції. В очікуванні на державну підтримку у перевезенні техніки і обладнання перебуває 9 підприємств", – уточнила вона.

Релоковані підприємства спеціалізуються на пошитті одягу, виготовленні матраців, будівництві модульних будинків, виробництві кондитерських та м’ясних виробів, машинобудуванні та металообробці.

Водночас перелік підприємств, які хочуть вести бізнес в Івано-Франківській області, постійно збільшується.

Область пропонує переселенцям, які мають бізнес, вільні виробничі та складські площі. На Франківщині також сприяють у розміщенні людей, які змушені були покинути рідні домівки, уточнила Онищук.

Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про те, що української продукції стане більше на ринках Канади. Ця країна припинила дію свого наказу про антидемпінгові мита в розмірі 77% щодо української металургічної продукції, зазначила вона.

Теги:
#Війна #Підприємництво #Івано-Франківщина #релокація