На Франківщині працюють 25 релокованих підприємств, ще більше сотні планують переїзд

Більше, ніж 150 суб’єктів господарювання розглядають можливість переїхати з регіонів, де ведуться бойові дії, на Івано-Франківщину. Такі дані оприлюднила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"З них 47 – вже перевезли обладнання, в т.ч. 25 вже працюють і здійснюють випуск продукції. В очікуванні на державну підтримку у перевезенні техніки і обладнання перебуває 9 підприємств", – уточнила вона.

Релоковані підприємства спеціалізуються на пошитті одягу, виготовленні матраців, будівництві модульних будинків, виробництві кондитерських та м’ясних виробів, машинобудуванні та металообробці.

Водночас перелік підприємств, які хочуть вести бізнес в Івано-Франківській області, постійно збільшується.

Область пропонує переселенцям, які мають бізнес, вільні виробничі та складські площі. На Франківщині також сприяють у розміщенні людей, які змушені були покинути рідні домівки, уточнила Онищук.

Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про те, що української продукції стане більше на ринках Канади. Ця країна припинила дію свого наказу про антидемпінгові мита в розмірі 77% щодо української металургічної продукції, зазначила вона.