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Чернігів: стартувало відновлення обласної лікарні, обстріляної росіянами

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Чернігівська обласна лікарня ввійшла до першої черги відновлення Новина оновлена 24 травня 2022, 15:41
Чернігівська обласна лікарня ввійшла до першої черги відновлення

Чернігів продовжує відновлення після дій російських окупантів, які нещадно обстрілювали місто упродовж декількох місяців. Зокрема, стартувало відновлення одного з головних обʼєктів медичної інфраструктури регіону – обласної лікарні.

Про це повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація.

Як зазначають в ОВА, з першого дня повномасштабного вторгнення у Чернігівській обласній лікарні надавалася медична допомога як військовим, так і цивільним. Загалом під час бойових дій лікарня прийняла більше тисячі поранених.

За словами голови обладміністрації Вʼячеслава Чауса, у Чернігові постраждали всі медичні заклади, багато медичних закладів області відновити вже неможливо.

"Обласна лікарня — один із медичних об’єктів, що ввійшли до першої черги відновлення. Підрядники вже працюють. Тут пошкоджено три відділення. Десь — в результаті "прильоту", десь — внаслідок вибухової хвилі. У Чернігові постраждали всі без винятків медичні заклади. Якщо говорити загалом по області, то вісім відновленню не підлягають", – зазначив він.

В обласній лікарні наразі першочерговими завданнями є встановлення вікон, ремонт хірургічного корпусу та забезпечення альтернативним джерелом води.

Окрім відновлення обʼєктів медичної інфраструктури, також тривають ремонтні роботи з підключення електропостачання. Такі роботи наразі проводяться у мікрорайоні Чернігова Бобровиця, що зазнав особливо великих руйнувань під час активних бойових дій.

"Найближчим часом, за тиждень-два, мешканці Бобровиці будуть зі світлом. Загалом же в області відновлено 97% енергомережі, зруйнованої російськими військовим", – підкреслив Чаус.

Відновлення мереж у цьому мікрорайоні, як і роботи в обласній лікарні, здійснюються коштом державної субвенції, наданої на пріоритетні напрямки відбудови інфраструктури, наголосили в ОВА.

Як раніше зазначав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, міст, що сполучає Чернігів та Київ, планують звести за пʼять місяців.

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