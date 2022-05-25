У Рівненській міській лікарні облаштували бомбосховище з операційною

У Рівненській міській лікарні облаштували укриття, яке практично повністю забезпечене автономним функціонуванням. Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"За два місяці тут зробили комфортне і багатофункціональне приміщення з сучасними вимогами. Розмістили 42 ліжка для поранених. Окремо зробили операційну, яка дозволяє під час повітряної тривоги проводи хірургічні втручання", — розповів він.

За словами Коваля, під час повітряних загроз перебувати в укритті може понад 300 осіб.

В ОВА нагадали, що було видано наказ щодо якнайшвидшого приведення до ладу всіх укриттів регіону, де мешканці можуть сховатися під час повітряної тривоги або інших загроз.

Як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, після війни нові будинки в Україні проєктуватимуть одразу з бомбосховищем та укріпленим підземним паркінгом.