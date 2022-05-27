Черкаси та міста області отримали два десятки "швидких" – Тимошенко

Для потреб медичних працівників Черкащини у межах урядової програми щодо розвитку роботи екстреної медичної допомоги держава надала 20 автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"7 машин залишаться в обласному центрі, інші розійдуться по районах. По одній швидкій отримали медики Золотоноші, Чорнобаю, Звенигородки, Тального, Шполи, Христинівки, Жашкова, Городища і Відділу реагування на надзвичайні ситуації та виїзної консультативної допомоги. По два автомобілі – бригади екстреної допомоги Сміли та Умані", – розповів він.

Тимошенко наголосив, що медики тримають ще один фронт війни з державою-терористом росією, адже щодня рятують життя військовим та цивільним.

"Українці мають отримувати швидку і якісну допомогу, особливо в цих складних умовах. Ми працюємо, аби ніхто не почувався покинутим і дякуємо медикам за їхню складну і таку важливу для нас всіх роботу", – зазначив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що для кожного регіону нашої країни розробляють унікальний план відновлення та розвитку, який буде базуватися на потребах кожного окремого населеного пункту.