"Знущання за межами добра": у мережі відреагували на інтерв’ю з матір’ю, яка втратила доньку у Вінниці

Росіяни ракетним ударом убили маленьку Лізу та ще більше двох десятків людей

Шокуючі кадри з інтерв’ю Ірини Дмитрієвої, яка втратила дочку Лізу внаслідок російського ракетного удару по Вінниці 14 липня, розлетілося у мережі.

Користувачі вимагають покарати тих, хто зняв цей "матеріал". Український журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook, що внаслідок безладу у вінницькій лікарні, на поранену жінку (Ірина після удару рф перебувала у тяжкому стані, — Ред.) стався напад неадекватних відвідувачів.

Бутусов вважає, що таким сюжетом журналісти могли просто вбити жінку. Він закликав керівництво лікарні уважніше поставитися до безпеки пацієнтів. Юрій розуміє мотиви опублікованих відео, однак він вважає це "знущанням за межами добра".

Галину Сернівку шокувало "інтерв’ю" і вона ставить питання, а чи варто було його взагалі робити, навіть якщо жінка дала згоду.

Владислав Бовсуновський вважає, що проти журналістів, які брали "інтерв’ю", потрібно відкривати провадження через тортури.

Юліана Скібіцька вважає, що Ірина, перебуваючи в такому стані, не могла приймати рішення самостійно (давати згоду на інтерв’ю, наприклад, — Ред.).

Антон Комаров назвав ситуацію "двоякою", адже біль України та українців треба показувати. При цьому він вважає, що це було "знущанням над жінкою".

Як видно на кадрах, які з’явилися у мережі, Ірина перебуває у лікарні. Під час обстрілу вона зазнала тяжких травм. Її дочка Ліза загинула на місці трагедії. Мати вінничанки Ірини Дмитрієвої Лариса у коментарі "Суспільне" розповіла, що Ірина, потрапивши до лікарні, забула про трагедію та весь час питала лікарів: "Де Ліза?".

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Нагадаємо, згідно з останніми даними ракетний удар росії по Вінниці забрав життя 23 людей, ще більше сотні отримали поранення. Майже два десятки людей вважаються зниклими безвісти. Внаслідок цього теракту загинув молодий звукорежисер Євген Коваленко. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати винних у цьому злочині.