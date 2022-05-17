В парламенті Великобританії заявили, что Росію потрібно виключити з Радбезу ООН

У відповідь на погрози представників російського режиму щодо застосування ядерної зброї, Росія має бути виключена зі складу членів Ради Безпеки ООН. Захід повинен дати зрозуміти Росії, що захищатиме себе у відповідь на спробу РФ застосувати ядерну зброю.

Про це в коментарі Guildhall заявив член парламенту Великобританії, екс-міністр фінансів та кадрової політики Північної Ірландії Семмі Вілсон.

"Дякую за ваше прохання прокоментувати погрози представників російського режиму щодо застосування ядерної зброї. Я вважаю, що Організація Об'єднаних Націй насамперед має виключити Росію із Ради Безпеки", — заявив політик.

"По-друге, Захід повинен чітко дати зрозуміти, що будь-яка спроба Росії застосувати ядерну зброю призведе до того, що країни Заходу захищатимуться", — підсумував Семмі Вілсон.

Раніше у відповідь на погрози РФ про застосування ядерної зброї, член Палати Лордів парламенту Великобританії лорд Джон Еттлі заявив, що рішення зберегти на озброєнні британських сил ядерного стримування міжконтинентальні балістичні ракети Trident було правильним.

Нагадаємо, 5 квітня під час неформального спілкування з представниками дипломатичного корпусу країн СНД Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову висловився про можливе застосування ядерної зброї, не виключаючи такої можливості.

Також раніше президент Володимир Зеленський попередив, що світові треба готуватись до ядерного удару агресора.

12 травня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що постачання озброєнь країнами НАТО Україні підвищує ймовірність переходу у повноцінну ядерну війну.

У відповідь на загрози щодо застосування ядерної зброї керівник українського Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, що здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк запропонував, що у відповідь на підтвердження намірів щодо застосування ядерної зброї проти України Росія має бути виключена зі складу Ради Безпеки ООН, а Генасамблея ООН має негайно ухвалити резолюцію про те, що такий крок з боку РФ стане оголошенням війни людству.

На ініціативу щодо необхідності ухвалення резолюції ГА ООН про те, що ядерний удар по Україні має бути розцінений як оголошення війни людству відреагував цілий ряд світових політиків.

У свою чергу, екс-міністр закордонних справ Великобританії член Палати Лордів британського парламенту Девід Оуен заявив, що ініціатива про винесення на Генеральну Асамблею ООН загроз Росії застосувати ядерну зброю заслуговує на серйозний розгляд.

Депутат парламенту Латвії, президент Балтійської асамблеї Яніс Вуцанс заявив, що ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН про те, що ядерний удар Росії по Україні буде вважатися оголошенням війни всьому людству, виступить стримуючим фактором проти російської ядерної загрози.

Депутат Європейського парламенту, екс-міністр оборони Литви Раса Юкнявічене заявила, що у разі застосування Росією ядерної зброї проти України чи будь-якої іншої країни Європи такий ядерний удар має вважатися оголошенням війни всьому світу.

Екс-командувач Силам Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас також заявив, що Генеральна Асамблея ООН має ухвалити резолюцію про те, що застосування Росією ядерної зброї проти України буде розцінено як оголошення війни людству.

Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Робін Вагнер заявив, ядерні загрози з боку РФ не достойні постійного члена Ради Безпеки ООН.

Депутат парламенту Румунії, член партії Союз "Рятуйте Румунію" Штефан-Юліан Лерінц висловився з приводу російських загроз і заявив, що такі загрози офіційних осіб у Росії застосувати ядерну зброю проти України є підставою для щонайменше тимчасової зупинки членства Росії у Раді Безпеки ООН.

Голова комітету із закордонних справ Парламенту Естонії Марко Міхельсон заявив, що вже самі думки щодо застосування ядерної зброї є порушенням ключових принципів, на яких заснована Організація Об'єднаних націй. За його словами, є ціла низка причин, через які членство Росії в ООН має бути зупинено.