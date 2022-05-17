В парламенте Великобритании заявили, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН

В ответ на угрозы представителей российского режима о применении ядерного оружия, Россия должна быть исключена из состава членов Совета Безопасности ООН. Запад должен дать понять России, что будет защищать себя в ответ на попытку РФ применить ядерное оружие.

Об этом в комментарии Guildhall заявил член парламента Великобритании, экс-министр финансов и кадровой политики Северной Ирландии Сэмми Уилсон.

"Спасибо за вашу просьбу прокомментировать угрозы представителей российского режима о применении ядерного оружия. Я считаю, что Организация Объединенных Наций в первую очередь должна исключить Россию из Совета Безопасности", — заявил политик.

"Во-вторых, Запад должен четко дать понять, что любая попытка России применить ядерное оружие приведет к тому, что страны Запада будут защищаться", — подытожил Сэмми Вилсон.

Ранее в ответ на угрозы РФ о применении ядерного оружия, член Палаты Лордов парламента Великобритании лорд Джон Эттли заявил, что решение сохранить на вооружении британских сил ядерного сдерживания межконтинентальные баллистические ракеты Trident было правильным.

Напомним, 5 апреля во время неформального общения с представителями дипломатического корпуса стран СНГ Российский министр иностранных дел Сергей Лавров снова высказался о возможном применении ядерного оружия, не став исключать такую возможность.

Также ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора.

12 мая заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки вооружений странами НАТО Украине повышают вероятность перехода в полноценную ядерную войну.

В ответ на угрозы о применении ядерного оружия руководитель украинского Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк предложил, что в ответ на подтверждение намерений о применении ядерного оружия против Украины Россия должна быть исключена из состава Совета Безопасности ООН, а Генассамблея ООН должна немедленно принять резолюцию о том, что такой шаг со стороны РФ станет объявлением войны человечеству.

На инициативу о необходимости принятия резолюции ГА ООН о том, что ядерный удар по Украине должен быть расценен как объявление войны человечеству отреагировал целый ряд мировых политиков.

Экс-министр иностранных дел Великобритании член Палаты Лордов британского парламента Дэвид Оуэн заявил, что инициатива о вынесении на Генеральную Ассамблею ООН угроз России применить ядерное оружие заслуживает серьезного рассмотрения.

Депутат парламента Латвии, президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс заявил, что принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о том, что ядерный удар России по Украине будет считаться объявлением войны всему человечеству выступит сдерживающим фактором против российской ядерной угрозы.

Депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене заявила, что в случае применения Россией ядерного оружия против Украины или любой другой страны Европы, такой ядерный удар должен считаться объявлением войны всему миру.

Экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас также заявил, что Генеральная Ассамблея ООН должна принять резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины будет расценено, как объявление войны человечеству.

Депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что ядерные угрозы со стороны РФ недостойны для постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Депутат парламента Румынии, член партии Союз "Спасите Румынию" Штефан-Юлиан Леринц высказался по поводу российских угроз и заявил, что такие угрозы официальных лиц в России применить ядерное оружие против Украины являются основанием для по меньшей мере временной остановки членства России в Совете Безопасности ООН.

Глава комитета по иностранным делам Парламента Эстонии Марко Михельсон заявил, что уже сами мысли о применении ядерного оружия являются нарушением ключевых принципов на которых основана Организация Объединенных наций. По его словам, есть целый ряд причин по которым членство России в ООН должно быть остановлено.