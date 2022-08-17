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Вільний світ разом: українці утворять глобальний ланцюг єднання до Дня Незалежності

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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24 серпня люди вільного світу утворять живі ланцюги єднання Новина оновлена 17 серпня 2022, 16:31
24 серпня люди вільного світу утворять живі ланцюги єднання

Українці не можуть зібратися разом удома, щоб не стати ціллю для ворожих ракет, тож згуртують співвітчизників за кордоном, а заразом і світ.

24 серпня усі, хто прагне вільного світу для себе та інших, у всіх країнах і на всіх континентах, об’єднаються. Люди вільного світу вийдуть на центральні вулиці міст і візьмуться за руки, щоб утворити живі ланцюги єднання.

The Free World Gathering — це ініціатива групи активістів, які вперше організували ланцюг єднання на початку війни. Тоді, 12 квітня 2014 року, десятки тисяч українців з усіх регіонів вийшли на вулиці продемонструвати свою єдність. Від Києва до Одеси, від Львова до Донецька 40 тисяч громадян трималися за руки, щоб показати: північ і південь, схід і захід — одна вільна, неподільна країна.

Нині ж мова йде про представників різних націй — волелюбців з усіх країн, які надихнулися українською сміливістю відстоювати свою незалежність. Бо ж хоч у всіх своє розуміння свободи (а заразом і больові точки), але одна жага захищати її в усіх проявах і значеннях.

"Я переконаний: якщо всі люди на планеті візьмуться за руки, відбудеться позитивна зміна всесвітнього масштабу. Ми станемо іншими, кращими. Такими, якими маємо бути", — каже Ігор Пінчук, співорганізатор The Free World Gathering.

Головна мета заходу: ще більше згуртувати міжнародну спільноту навколо України й показати, що свобода — наша спільна найвища цінність. Свобода в усіх її визначеннях і проявах: жити в незалежній державі з непорушними кордонами, мати особисті кордони й абсолютну владу над своїм тілом, віднаходити свою ідентичність, кохати кого велить серце, самостійно вирішувати народжувати дітей чи ні. Ці поняття, якщо не разом, то окремо, знайдуть відгук у серці кожної людини на планеті.

Щоб взяти участь у The Free World Gathering, треба зайти на сайт https://freeworldgathering.com/, знайти на мапі своє місто й відмітити на центральній вулиці точне місце, де плануєте стояти. Побачивши цю позначку, інші учасники зможуть стати попліч. Або ж можна знайти позначки тих, хто вже відмітився, й зайняти місце поруч, щоб продовжити ланцюг. Також кожен може стати координатором The Free World Gathering у своєму місті. На сайті є вказівки, як саме це зробити.

Підтримують ініціативу Міністерство зовнішніх справ України, Музей становлення української нації.

Комунікаційним партнером заходу стала українська команда міжнародного рекламного агенства Ogilvy, яка створила відеоманіфест події: https://www.youtube.com/watch?v=Tm7pgK58pCg , розробила айдентику й матеріали для соцмереж.

Більше про подію — на сайті https://freeworldgathering.com/

і на сторінці Facebook https://www.facebook.com/The-Free-World-Gathering-106022265542845.

Посохов Дмитро 067 659 29 29

Теги:
#Україна #День Незалежності #Війна #Живий ланцюг #Світ